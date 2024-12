Actor de ‘Club de cuervos’ se disculpa con Tenoch Huerta, tras llamarlo agresor y depredador

El actor mexicano Raúl Briones, conocido por su participación en ‘Club de cuervos’ y galardonado en tres ocasiones con el premio Ariel, acusó públicamente a Tenoch Huerta, también actor, de ser un agresor y depredador. Según Briones, estas acusaciones no eran una novedad en la industria cinematográfica mexicana, pues ya circulaban como un secreto a voces.

Las declaraciones del actor se sumaron a las denuncias previas de la saxofonista María Elena Ríos, quien en 2023 acusó a Huerta de agresión sexual, lo que afectó considerablemente la carrera del actor. Briones utilizó el 21 de diciembre sus redes sociales para manifestar su postura, afirmando que los señalamientos contra Huerta databan de más de una década atrás.

“Yo llevo por lo menos 13 años en la industria cinematográfica mexicana y Tenoch ya era señalado en los ‘pasillos’ de agresor y depredador. Lo de Elena fue sólo la gota que derramó el vaso. Toda la industria mexicana lo sabe/sabía”. Raúl Briones/ X

Raúl Briones y Tenoch Huerta / Instagram: @rulobriones/ X

Caso Tenoch Huerta: Acusado por María Elena Ríos en 2023

En junio de 2023 María Elena Ríos, saxofonista, denunció a Huerta por un acto de stealthing, que consiste en retirar el preservativo durante una relación sin el consentimiento de la otra persona.

Horas después de su declaración, Raúl Briones volvió a utilizar su cuenta de X para retractarse y ofrecer una disculpa pública a Tenoch Huerta, señalando que no deseaba contribuir al “linchamiento social” del actor de 43 años.

Raúl Briones se retracta y se disculpa con Tenoch Huerta

“He estado reflexionando sobre la declaración emitida por mí y no me queda más que ofrecer una disculpa pública a @TenochHuerta en medio de las polémicas acciones e imágenes en las que se ha visto envuelta Elena, ayer apareció como tendencia el nombre Tenoch, siendo utilizado para revictimizarlo. Esto me causó una indignación profunda y recurrí a lo que considero el error por el cual quiero ofrecer una disculpa: utilicé un mecanismo profundamente injusto, el linchamiento social”, escribió Briones.

El actor de la película ‘La cocina’, dirigida por Alfonso Ruizpalacios, consideró inapropiado emitir un juicio sin contar con pruebas. “Sin una sola prueba todo lo que yo tenga que decir entra dentro del terreno de la especulación y de ahí no se puede extraer un ápice de justicia, lo único que se obtiene de una situación así es venganza”, señaló.

Raúl Briones se arrepiente de revictimizar a Tenoch Huerta

Briones calificó su comentario como “injusto e inmaduro” y se mostró arrepentido por haber “revictimizado” a Tenoch Huerta. “Caigo en aquello que supuestamente estoy queriendo cambiar. Deshumanizando su proceso y regalándole la salida más fácil, la de la víctima. Quienes defienden su inocencia tienen razón en tanto no se DEMUESTRE lo contrario. La ley y la justicia no son sinónimos”, expresó.

Sin embargo, Briones recibió críticas en redes sociales por llamar “agresor” a Huerta sin contar con pruebas sólidas que lo respalden. Muchos usuarios expresaron su malestar por la acusación, señalando que se trataba de una acusación sin fundamento.

