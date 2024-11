Actriz de ‘Cuando seas mía’ y ‘Control Z’ regresa al hospital tras diagnóstico de cáncer terminal

Renata del Castillo, actriz reconocida por su participación en programas como ‘Control Z’, ‘Como dice el dicho’ y la telenovela ‘Cuando seas mía’, ha revelado mediante publicaciones en sus redes sociales que fue nuevamente hospitalizada el 1 de noviembre.

La también colaboradora de TV Azteca informó a sus seguidores sobre su delicado estado de salud, debido a complicaciones relacionadas con la pancreatitis y el cáncer que ha estado enfrentando. Renata compartió que esta recaída la ha debilitado notablemente, pero continúa con la esperanza de salir adelante.

Renata del Castillo y sus complicaciones de salud

Desde su cama de hospital, Renata explicó en Instagram que en los últimos días ha experimentado un empeoramiento en su estado de salud. “Vine con el gastro a que me cheque y a ver qué es lo que está pasando porque está muy raro. Ayer otra vez me puse muy, muy mal por la tarde… en verdad me he sentido muy mal mi gente, vamos a ver qué noticias hay, con mucha fe y pues a vibrar alto”, compartió la actriz.

Renata del Castillo / Instagram: @renidelcastillo

Sus médicos le han recomendado realizarse una tomografía contrastada del abdomen y los intestinos, ya que sus síntomas no son claros y existen varias hipótesis sobre lo que podría estar afectándola. Entre las posibles causas, mencionaron una reacción a la inmunoterapia que recibe como parte de su tratamiento, o bien la inflamación de los ganglios, lo cual podría estar comprimiendo su estómago.

En un escenario menos favorable, los especialistas temen que el cáncer esté generando una obstrucción en sus intestinos, lo cual, según la actriz, “sería fatal”.

Renata del Castillo anuncia que su salud es delicada

Renata del Castillo confesó a sus seguidores que su situación de salud es grave, y actualmente se encuentra bajo cuidados intensivos, con suero y un suplemento vitamínico fuerte para contrarrestar su desgaste físico.

“Me dijo el doctor, eso lo voy a compartir, que mi cáncer está muy avanzado, pero ese es diagnóstico, pronóstico sólo Dios”, expresó la actriz, mostrando su esperanza y determinación de vencer la enfermedad. A lo largo de su mensaje, Renata intentó mantener una actitud positiva, motivando a sus seguidores a “vibrar alto” y no perder la fe.

La situación de Renata ha preocupado a sus fans, quienes ya habían sido alertados en julio de su delicado estado de salud. En ese entonces, fue hospitalizada de emergencia y solicitó donaciones para costear su tratamiento, luego de que los médicos le informaran que su cáncer había alcanzado un estado crítico. Desde entonces, la actriz ha mantenido informados a sus seguidores sobre su estado, quienes le brindan apoyo constante a través de mensajes en redes sociales.

¿Qué tipo de cáncer tiene?

En 2023, Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna que afecta específicamente sus vértebras lumbares y el nervio ciático, condición que le ha causado dolor intenso y una marcada reducción en su movilidad. La actriz ha atravesado múltiples tratamientos médicos tradicionales, incluyendo sesiones de quimioterapia, con la esperanza de frenar el avance de la enfermedad.

Este diagnóstico es la causa de las continuas hospitalizaciones y complicaciones de salud que ha compartido en sus redes sociales. La ubicación del tumor en una zona tan crítica ha hecho que el cáncer tenga un impacto directo en su calidad de vida, provocando además de dolor, dificultades para desplazarse.

