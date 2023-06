Addis Tuñon arremeté contra Juan José Origel por comentarios hacia los panelistas de LCDLFM

En el grupo de panelistas participó Gustavo Adolfo Infante, Adis Tuñón, Eduardo Videgaray, Shanik Berman y Lucía Méndez.

La Casa de los Famosos ha dado de que hablar desde que inició el reality, como es costumbre, los participantes no son los únicos que hacen polémica, sino también los panelistas, como fue en la emisión pasada del domingo de eliminación.

Cabe destacar qué en el grupo de panelistas participó Gustavo Adolfo Infante, Adis Tuñón, Eduardo Videgaray, Shanik Berman y Lucía Méndez, destacando que tres de los cinco panelistas pertenecen a la televisora Imagen Televisión, lo que no fue del agrado de Juan José Origel.

A través de sus redes sociales, el famoso presentador se mostró molesto por los artistas invitados al programa, pues considera que hay otras celebridades, principalmente de Televisa, que también pudieron asistir.

“Qué raro, como si en Televisa no hubiera tanto famoso”, puntualizó junto a una fotografía con las estrellas que asistieron a la gala del pasado 11 de junio.

Gustavo Adolfo Infante no tardó en responder, pero fue horas después que Addis Tuñom arremetió contra el periodista, de manera sutil, como es su costumbre.

“Le voy a decir algo al señor Juan José Origel, no hay periodistas de espectáculos vigentes, lamento mucho que le genere a usted este comentario tan desafortunado, porque por mucho tiempo ha ganado el espacio, lo ha trabajado, pero todo tiene un tiempo y probablemente el suyo no ha asado, tal vez al rato lo inviten o brille en algún momento y mire, yo como publico se lo aplaudiré si me parece bueno, pero en este momento, a las personas que invitaron son a las personas de las fotos que actualmente critica y lamento que usted no considere que pueda compartirse el espacio, el foro y el éxito con quienes lo trabajamos y cuando lo vea lo saludo con mucho gusto”.