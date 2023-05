Adela Micha comparte la burla que Televisa le hizo cuando acababa de ser madre: “Era un chingade..”

Adela Micha enfureció con Televisa tras ver que en su quincena no se le estaba pagando lo prometido por la producción.

La conductora de ‘La Saga’, Adela Micha reveló la grosería que Televisa le hizo cuando trabaja en el noticiero ‘ECO’ junto a Ricardo Rocha y acababa de convertirse en mamá, sin embargo, la periodista se vio obligada a reclamarle al productor Emilio Azcárraga Milmo.

Fue en ‘La Saga’, donde Adela Micha contó la vez que el productor Emilio Azcárraga Milmo le pidió a la conductora que trabajara en la madrugada, pese a que ella no quería tuvo que aceptar la propuesta del jefe de Televisa, tomando en cuenta que le pagarían el doble, porque necesitaba el dinero.

“Yo trabajaba en ‘ECO’ en la mañana con Ricardo Rocha y luego me mandó llamar un día, Don Emilio Azcárraga Milmo, yo temblando de que me hablaba ‘El Tigre’ y me dice a ver Adela, ya deja a Rocha, tú debes tener tu espacio sola, además yo andaba en Europa viendo lo que hace en la madrugada, y me caga lo que hacen en la madrugada, vete a la madrugada”, comentó.

“Yo acababa de parir, le dije ‘no me haga esto, acabo de dar a luz, estoy amamantando’ y me dijo ‘no, lo tienes que hacer’ y a Don Emilio no le decías que no, si quieres seguir con una carrera, y le dije ‘se gana lo mismo’ y el me dijo ok ‘Vas a ganar el doble’ y entonces pues si necesitábamos lana, y dije me la rifo”, relató.

Adela Micha mencionó que se encargaba de grabar cuatro segmentos durante la madrugada, uno de ellos era a las 12 am, por lo que tenía que llegar a Televisa desde las 8 pm para salir a las 8 de la mañana, sin embargo, al cobrar su primera quincena descubrió que no se le estaba remunerando lo prometido.

“Voy a cobrar mi primer mes y nada más tres espacios me lo pagan al doble, que porque las 12 no era madrugada y que voy con Don Emilio (…) llegué con Tere la secretaria de toda la vida de Don Emilio y le dije ‘me urge verlo’ y le decía ‘es que ve lo que me están haciendo, no se vale”.

Adela Micha enfrenta a Don Emilio Azcárraga

Tras haber aceptado trabajar en la madrugada, Adela Micha decidió ir a la oficia de Emilio Azcárraga Milmo y reclamar la falta de pago de uno de sus segmentos, pues le parecía ridículo que las 12 de la mañana, no se lo quisiera pagar con el pretexto de que no es madrugada.

“Le digo Don Emilio, me están haciendo esta chingade.., cómo que las 12 no es madrugada, si estoy aquí de las 9, 8 de la noche, cómo que no es madrugada” y me dice ‘¿Quién te hizo esta chingade..” y le respondo ‘pues ustedes’, le digo y ya me lo arreglo, pero para mí si era una entrada importante de dinero”.