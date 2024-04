Alejandro Camacho responde contundente si llegará al altar con su nueva novia ¿Habrá boda?

El pasado 22 de marzo del 2023, la industria del espectáculo se vistió de luto ante el sensible deceso de Rebecca Jones, a los 65 años. La famosa actriz pereció tras una larga lucha contra el cáncer de ovarios.

Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017. Desde aquel entonces, estuvo luchando con valentía contra esta enfermedad y tuvo varios periodos de remisión.

Rebecca Jones, actriz que falleció en 2023

Alejandro Camacho, exesposo de la actriz desde 2011, y padre de su único hijo, fue uno de los que resintieron más la partida de la actriz, ya que la recuerda con mucho cariño. El actor se ha dado diversas oportunidades en el amor, desde su separación de Rebecca. Hace unos años se supo que tenía una relación sentimental con la actriz Tere Salinas.

Luego, en agosto de 2023, el famoso comenzó una relación con una mujer de nombre Nancy, quien es más joven que él. No obstante, hasta la fecha el actor de Cuna de lobos no compartió más detalles sobre su noviazgo, ni sobre la mujer que lo conquistó. Dejó claro que está disfrutando su relación.

Alejandro Camacho puso fin a su relación tóxica con Tere Salinas / Instagram

¿Alejandro Camacho llegará al altar con su novia?

Ahora, el actor de cine dio a conocer más aspectos de su relación con Nancy y sorprendió a todos cuando reveló si está dispuesto a volver a casarse a sus casi 70 años de edad.

A través de una entrevista para el programa Hoy, Alejandro habló sobre su pareja y dio a conocer si existe probabilidad de que llegue al altar con su nueva pareja, a un año del fallecimiento de la actriz y exesposa, Rebecca Jones.

Alejandro Camacho un primer actor y productor de televisión, nacido en Ciudad de México un 11 de julio de 1954. / Entrefam

¡Dijo que no! El histrión respondió contundente a estos cuestionamientos y aseguró que no tiene planes de unirse en matrimonio.



“No, de ninguna manera. Ya lo hice. Estoy viviendo otro tipo de experiencias” Alejandro Camacho

Luego de esta revelación, Camacho se limitó a hablar de su nueva novia, dado que no quiso compartir su nombre. No obstante, confesó que llevan juntos un año y ella no tiene nada que ver con la industria del entretenimiento.

Alejandro Camacho “Ella se dedica a la banca. No tiene nada que ver (con el espectáculo)”.

Aunque Alejandro fue muy mesurado con su actual relación, en el pasado compartió para el matutino detalles de cómo la conquistó.

“Pues así la vi y le dije: '¿Cómo te llamas?’ y al principio no me peló y empezamos a platicar, así como lo hacen ustedes”, comentó Alejandro.

Sin más, el famoso puntualizó que no está dispuesto a llegar nuevamente al altar, dado que estaría enfocado en vivir otras experiencias.

Así lo dijo Alejandro Camacho: