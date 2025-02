Alex B da el último adiós a Daniel Bisogno en su homenaje con una emotiva anécdota: “Es mi ídolo”

México sigue de luto por la sensible muerte de Daniel Bisogno. El querido presentador de ‘Ventaneando’ falleció la noche del pasado 20 de febrero, a la edad de 51 años, por una falla multiorgánica, tras varias crisis de salud.

Este 21 de febrero a las 19:00 horas, el Teatro Centro Cultural II, donde Bisogno presentó por años la obra “Lagunilla mi barrio”, fue el lugar elegido para rendir homenaje a Daniel Bisogno. La ceremonia, encabezada por el “Padre de las estrellas”, José de Jesús, tuvo como fondo un escenario bellamente adornado con flores blancas y fotografías del conductor, mientras el telón de terciopelo rojo aportaba un toque de elegancia y calidez.

A las 18:15 horas, las cenizas de Daniel llegaron al recinto, acompañadas por su hermano, Alex Bisogno, quien visiblemente conmovido, compartió emotivas palabras más allá del hombre que se veía en televisión, el hermano que lo ayudó y estuvo atento en su adolescencia.

“Quiero darle las gracias a toda la gente que está aquí. Una de las razones por las que Daniel luchó incansablemente fue para regresar a los escenarios y aquí está. Gracias a mi querido Alejandro Gou por habernos apoyado en este momento”, y añadió: “Me gustaría compartirles un poquito más allá de lo profesional que todos conocemos”

Alex Bisogno encabezó la escolta de las cenizas de su hermano, Daniel Bisogno.

Lee: Daniel Bisogno dejó a su herencia a su hija ¿A cuánto asciende su fortuna?

Alex Bisogno recuerda la generosidad de su hermano durante el homenaje en el teatro

En su discurso, Alex destacó la bondad y el compromiso de Daniel con su familia, recordando momentos clave en los que el conductor demostró su apoyo incondicional.

“Daniel fue un hombre bondadoso, y un ejemplo de esto fue cuando recién entro a TV Azteca. Mi papá perdió su trabajo y existía la posibilidad de vender la casa, que era nuestro único patrimonio. Cuando Daniel comenzó a trabajar a ganarse sus primeros centavitos en Televisión Azteca, lo primero que hizo fue levantarnos. Sacarnos adelante hasta que mi papá pudo empezar a trabajar. Vio por todos nosotros desde hace 30 años y hasta el último día. Seguimos siendo su preocupación: su familia, su hija” Alex Bisogno

Daniel Bisogno homenaje / Johany Sánchez, Gil Huerta, Liliana Carpio y Luis Pérez

Asimismo, relató una anécdota que marcó su vida y que refleja la generosidad de su hermano:

“Cuando era jovencito, soñaba con tener mi primer coche. Daniel, con sus primeros sueldos, me lo compró y me dijo: ‘Me lo vas a pagar con dinero’ y dije: ‘No hay problema’. Yo ganaba prácticamente lo que me costaba la mensualidad del coche. Tuve que dejar la prepa porque necesitaba trabajar, y si no hubiera sido por él, no habría regresado a la escuela. Me dijo: ‘Oye, no has terminado la prepa. Tienes que terminarla’. Me dijo: ‘Si tú me traes el certificado, yo te regalo el carro. Me lo dejas de pagar’. Eso fue lo que me motivó a mí a terminar mis estudios, a titularme y a ser el profesional que soy hoy. Si Daniel no hubiera estado en ese momento, lo más seguro es que otra historia hubiera sido”, confesó Alex mientras abrazaba a su sobrina.

Daniel Bisogno homenaje / Johany Sánchez, Gil Huerta, Liliana Carpio y Luis Pérez

Te puede interesar: Presunto novio de Daniel Bisogno rompe el silencio tras su muerte: “Mi corazón necesita aceptarlo”

Alex Bisogno asegura que Daniel es su ídolo

El hermano del conductor no ocultó su admiración y gratitud por Daniel, asegurando que su ejemplo de lucha y amor por la vida lo convertirá para siempre en su ídolo.

“Estoy gratamente agradecido por ver el inmenso cariño que le tienen. Daniel, si ya era mi ídolo, después de verlo luchar por vivir, es mucho más mi ídolo”. Alex B

Alex también mencionó la importancia que tuvo para Daniel su hija, asegurando que su compromiso será velar por su bienestar y futuro, tal como su hermano hubiera querido.

Por si te lo perdiste: Familia de Daniel Bisogno toma decisión inesperada ante ola de críticas en redes: ¿Por qué no hubo funeral?

Alex Bisogno se siente culpable por la muerte de su hermano Daniel: ‘Lo prometí a mi mamá'

En una emotiva entrevista con el programa “Al Extremo”, Alex Bisogno reveló el enorme pesar que siente tras la muerte de Daniel. Entre lágrimas, expresó su frustración por no haber podido hacer más por su hermano en sus últimos días de vida.

“Dos cosas que me quedan marcadas en mi mente y me duelen: Todavía ayer entré y le dije que no me iba del hospital si no era con él... No se lo pude cumplir. No le pude cumplir esa promesa. Le dije que éramos un equipo y que su enfermedad era la de todos nosotros, que lo sacaríamos adelante... y no se lo pude cumplir tampoco”, declaró conmovido.

El padre de Daniel Bisogno también está devastado

El dolor en la familia Bisogno no se limita a sus hermanos. Su padre, un hombre de 80 años, también está enfrentando un golpe emocional devastador. Alex relató que su padre no ha logrado asimilar las pérdidas que han golpeado a su familia en tan poco tiempo.

“Está devastado. No entiende lo que está pasando. No entiende por qué una familia que somos buenos seres humanos, que no le hacemos daño a nadie, trabajadores, nos tenían que ocurrir tantas tragedias. No nos lo merecíamos”, compartió Alex en la entrevista.

Ahora, el hermano de Daniel asume un nuevo rol dentro de la familia, pues además de velar por su sobrina, también se hará cargo del bienestar de su padre.

“Es un hombre de 80 años. Perdió a su esposa hace un año. Este mes tan complicado. Imagínate cómo vamos a afrontar eso. Me toca jugar el rol de papá, porque tengo que ver por mi papá. Ya es una persona mayor. En mis manos está que esté más estable, lo voy a hacer. Lo hablo con dolor, porque tengo una pérdida muy grande”, concluyó Alex.