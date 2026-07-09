Alfonso Arau, director de Como agua para chocolate, ¡no planea retirarse y prepara nueva película a sus 94 años!

A sus 94 años, Alfonso Arau tiene en la cabeza muchas historias que quiere contar detrás de una cámara. El actor, productor, director y guionista nos reveló que próximamente trabajará en una nueva película y que no planea retirarse nunca del cine.

Su cabello luce completamente blanco, sus piernas ya no le responden como antes e incluso requiere de una silla de ruedas para desplazarse, pero su lucidez mental sigue intacta y continúa creando proyectos.

Tiene más de 60 años de trayectoria y ha actuado, dirigido, producido y escrito guiones de cine. / Fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e internet

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¿Qué dijo Alfonso Arau sobre la película que hará este 2026?

El cineasta nos compartió qué viene para él: “Vivo medio año en Los Ángeles y la otra mitad en México. Continúo absolutamente haciendo cine, nunca me voy a retirar. Estoy preparando una película que voy a filmar en enero o febrero del próximo año. Se llama ‘Cual pluma al viento’. La voy a filmar en Oaxaca. Todavía no tengo el elenco, es prematuro”.

“Voy a filmar una película en Oaxaca. La historia es sobre una ciudad en donde mandan las mujeres”. Alfonso Arau

Su nuevo proyecto, nos contó Arau, narrará la historia de una ciudad en donde las mujeres son quienes mandan. El empoderamiento femenino es un tema polémico y actual. Sobre ello, el cineasta comentó: “Me parece muy bien. Opino que debe ser igualdad de género, de eso se trata la película”.

En 2004 realizó otra de sus películas más famosas, Zapata: el sueño de un héroe. / Fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e internet

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Alfonso Arau asiste al 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)

Alfonso Arau nos adelantó que filmará una película en Oaxaca durante la reciente develación, en la Lotería Nacional, de un billete del Sorteo Mayor con motivo del 80 aniversario de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), máxima institución del cine mexicano. A la ceremonia acudió para brindar su apoyo al presidente de dicha institución, Daniel Hidalgo Valdez, a quien también cobijaron el actor Juan Manuel Bernal y la actriz Dolores Heredia, miembros de la asociación.

Alfonso Arau forma parte de la AMACC desde 1972, cuando su película ‘El águila descalza’ ganó cinco premios Ariel. Después, en la década de los 90, abrió camino para una nueva generación de actores y cineastas con las películas ‘Como agua para chocolate’ (1992) y ‘Un paseo por las nubes’ (1995).

Expresó que para él apoyar a la AMACC es un compromiso serio:

“La AMACC es nuestro papá y nuestra mamá. Hemos venido junto con ellos todos estos años. Es la que nos da prestigio y pelea por nuestro prestigio como país”. Alfonso Arau sobre la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas

Por último, y con motivo del Mundial de fútbol, dijo que le encanta este deporte y que uno de sus “gallos” es el jugador de la Selección Nacional, Raúl Jiménez.

Alfonso Arau para TVNotas revela que prepara una película que grabará el próximo año. / Fotos: Liliana Carpio, archivo TVNotas e internet

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¿Quién es el director de cine mexicano Alfonso Arau?

Nació el 11 de enero de 1932 en la Ciudad de México. Su trayectoria en cine, teatro y televisión abarca más de 60 años.

en la Ciudad de México. Su en cine, teatro y televisión abarca Hizo época como comediante y bailarín junto a Sergio Corona, formando la dupla “Corona y Arau”.

formando la dupla “Corona y Arau”. Debutó en el cine de la Época de Oro con pequeños papeles como bailarín.

con pequeños papeles como bailarín. Estudió teatro y trabajó con Alejandro Jodorowsky.

Entre sus películas más importantes como actor están ‘ Pedro Páramo ’ (1967) y ‘ La pandilla salvaje’ (1969).

’ (1967) y ‘ (1969). Debutó como director en 1971 con ‘El águila descalza’.

Entre las películas que ha dirigido destacan ‘Calzonzin inspector’ (1974) y ‘Mojado power’ (1979).

Ha trabajado en Hollywood en cintas como ‘ Romancing the stone ’ (1984) y ‘Three amigos’ (1986), donde interpretó al “Guapo”.

’ (1984) y ‘Three amigos’ (1986), donde interpretó al “Guapo”. En 1992 dirigió su película más exitosa, ‘ Como agua para chocolate’ , que lo consolidó a nivel internacional. Otros de sus éxitos han sido ‘Un paseo por las nubes’ (1995) y ‘Picking Up the pieces’ (2000).

dirigió su película más exitosa, ‘ , que lo consolidó a nivel internacional. Otros de sus éxitos han sido ‘Un paseo por las nubes’ (1995) y ‘Picking Up the pieces’ (2000). Ha ganado cinco premios Ariel por dirección, actuación y guion.

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Los premios Ariel son entregados por la AMACC / Redes sociales

¿Qué es la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC)?

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tiene como función primordial promover, estudiar, preservar y difundir el cine mexicano a nivel nacional e internacional.

tiene como función primordial promover, estudiar, preservar y difundir el cine mexicano a nivel nacional e internacional. Es una asociación civil sin fines de lucro.

Fue creada el 3 de julio de 1946 en la Ciudad de México.

Actualmente es dirigida por el compositor y productor Daniel Hidalgo (hasta 2027).

por el compositor y productor (hasta 2027). Está integrada por profesionales de la cinematografía, entre ellos directores, actores, productores, técnicos y otros creadores.

La AMACC entrega el Premio Ariel,

Además, otorga el Ariel de Oro a trayectorias destacadas.

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