Alfredo Olivas sorprende en redes con drástico cambio físico; así luce: FOTO

Alfredo Olivas, famoso cantante del género regional mexicano, sorprendió a sus fans con su drástico cambio físico. ¡Nadie se lo esperaba!

El intérprete de ‘En definitiva’ causó revuelo en las redes debido a que fue expuesta su nueva imagen después de varias semanas de disciplina física. El famoso luce más esbelto y saludable, aspecto que fue celebrado por sus seguidores en redes sociales.

Te puede interesar: ¿No habrá eliminación en ‘La casa de los famosos México por el grito de Independencia de México?

Alfredo Olivas causa sensación en las redes tras radical cambio físico

La transformación física de Alfredo fue tema de conversación en redes sociales. Algunos cibernautas se preguntaron cómo logró un cambio tan drástico en pocas semanas, pero muchos recordaron cuando el cantante aceptó el reto del también artista Beto Sierra, para esta nueva vida ‘fit’.

Resulta que Beto ha motivado a diversos colegas de la industria a cambiar sus hábitos alimenticios, así como llevar a cabo una rigurosa rutina de ejercicio, para tener una vida saludable y con una imagen radiante. Uno de ellos fue Alfredo Olivas.

A través de sus redes sociales, Sierra compartió el proceso al que aceptó someterse Olivas. En algunas imágenes se puede ver al cantante en plena rutina de ejercicio.

“Esfuerzo, dedicación y disciplina”, es el lema de Beto Sierra.

No obstante, lo que más llamó la atención fue su reciente publicación en Instagram. Dejó boquiabiertos a todos con el antes y después de Alfredo Olivas luego de nueve días de fuerte trabajo físico.

Los resultados fueron evidentes, después de ejercicio de alta intensidad y dieta balanceada, la imagen de Olivas cambió por completo.

No te pierdas: Karime Pindter hace fuerte promesa hacia Gala Montes si el público la salva de la eliminación ¡Garime sigue!

Cibernautas reaccionan al drástico cambio físico de Alfredo Olivas

Como era natural, usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a la nueva imagen de Alfredo Olivas. La mayoría celebró los nuevos hábitos del cantante que lo llevaron a lucir mejor que nunca.

Checa: Cardi B anuncia el nacimiento de su tercera hija con tiernas fotos

“Mi Alfredito me da un gusto verte así Dios te siga llenando de éxito y salud”, “Cuando pienso que no puede ser más perfecto mi Kasimerito ahora se vuelve fit”, “Wow! Que gran cambio en tan solo una semana.”, “Si llenito daba mortales no me quiero imaginar ahora Fit, va andar en triunfos robados”, “WOW!!! Que gran cambio es impresionante, Vaz muy bien @alfredoolivasofficial sigue así”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Alfredo Olivas no ha dado a conocer su sentir respecto a los halagos que le han hecho por su nueva imagen.

Antes y después de Alfredo Olivas: