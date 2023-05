Alicia Keys vuela en globo aerostático en Teotihuacán y canta con Ángela Aguilar en su visita a México

Alicia Keys dio un magno concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde invitó a Ángela Aguilar.

La artistas neoyorkina, Alicia Keys sorprendió a muchos de sus fanáticos, al compartir en redes sociales parte de su visita a la Ciudad de México, en donde aprovechó cada minuto de su tiempo previo a su magno concierto en el Auditorio Nacional, donde sacudió a miles de almas que en unísono cantaron a todo pulmón muchos de sus temas.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de No One mostró algunos de los mejores momentos que vivió en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde lució un top rojo con blanco y unos pantalones y chamarra de mezclilla, así como un paliacate azul con rosa y blanco.

Alicia Keys se dejó ver muy contenta durante su visita a México / Instagram: @aliciakeys

“México, ya me estás dejando sin aliento. Ciudad de México, ¡¡¡no puedo esperar a celebrar contigo esta noche!!!”, escribió Alicia en sus redes sociales para demostrar lo perdidamente enamorada que se sintió de México y sus paisajes, pues esta fue su primera vez en la capital.

Alicia Keys visigtó Teotihuacán antes de su concierto en la CDMX / Instagram: @aliciakeys

Cabe destacar que como parte de vuelo en globo aerostático, la famosa que acudió al lugar acompañada por su familia, aprovechó para destapar una botella de champagne, lago que generó burlas entre sus seguidores con respecto a quién le podría caer el corcho.

Como parte de su gira Alicia + Keys World Tour, la cantante no solo cautivó a su público con temas como Nat King Cole, Truth Without Love, You Don’t Know My Name, y Diary, sino que también tuvo de invitada a Ángela Aguilar con quien se ayudó para rendirle honor a la música Mexicana.

Pese a que la joven de la dinastía Aguilar, de acuerdo con algunos medios, no era una de las candidatas a aparecer como invitada sorpresa en su show de la Ciudad de México, debido a que estuvo presente en su evento en Monterrey, las mezcla de ambas voces enloqueció a sus seguidores, que se dijeron fascinados en redes sociales.

