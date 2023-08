Alicia Machado se sincera sobre el encuentro que tuvo con las exparejas de Luis Miguel

La actriz Alicia Machado definió su relación con Luis Miguel como algo maravilloso.

Hace poco, Alicia Machado estrenó su nuevo proyecto con Canela TV, ‘El secreto de las indomables’, un show que promete mucha tensión, pues reúne a varias celebridades que tuvieron un romance con las exparejas de la actriz.

En entrevista virtual para el pódcast Todo para la mujer, la también exreina de belleza detalló que este programa será una especie de reality donde ella convivirá con Yuri, Paty Manterola, Amara ‘la Negra’, Ninel Conde y Zuleyka Rivera.

“Es un show maravilloso que han hecho los de Canela TV. Está esta serie de programas con mujeres maravillosas, como todas nosotras. Está Yuri, quien nos invitó a pasar diez días en Tulum y tener una convivencia entre actrices, mujeres y madres”, indicó.

Aunque reconoció que hubo muchos roces entre las integrantes, dejó en claro que todo se pudo resolver con “mucha clase” y lograron formar un buen equipo.

Acerca del encuentro que tuvo con Paty Manterola y Ninel Conde, quienes tuvieron un romance con sus exparejas, Luis Miguel y José Manuel Figueroa, expresó que no le afectó en absoluto.

“Yo ya paso de esas cosas. Yo soy una mujer madura. Ya me he casado y salido con gente del medio artístico. Sería muy difícil no coincidir”, indicó, al mismo tiempo que aprovechó para aclarar que nunca tuvo relaciones íntimas con el ‘Sol de México’: “Fue una fantasía guajira”.

Asimismo, reconoció que no sabía sobre el romance que habría tenido el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ con Yuri y Paulina Rubio: “Yo sí sabía de Paty, que había tenido una relación seria con él. El chisme que yo no me sabía es que él había andado con Yuri y con Paulina Rubio”, expresó.

Alicia Machado reconoció que no sabía acerca de los romances que había tenido Luis Miguel con Yuri y Paulina Rubio / Instagram: @lmxlm

Alicia Machado habla de su relación con Luis Miguel

Durante la conversación, Alicia Machado confesó que Luis Miguel la apoyó mucho durante la etapa complicada que vivió tras ganar Miss Universo, en 1996: “Él es un tipazo. Me daba mucho apoyo”, aseguró.

De igual forma, admitió que considera a todas las exparejas de Luis Miguel como “sus hermanas de leche”, pese a que ella no tuvo intimidad con él: “Yo por ordinaria, por corriente. Tengo un humor muy negro”, dijo.

Yuri y Paulina Rubio “sabotearon” el romance de Paty Manterola y Luis Miguel

En su momento, Yuri reveló que ella y Paulina Rubio arruinaron una cita romántica entre Paty Manterola y Luis Miguel. De acuerdo con su relato, ellas vieron a Paty junto al cantante en unos premios y buscaron la manera de “sacarla de la jugada”.

“‘Vamos a sacar a la Manterola de ahí', me dijo Paulina, y cuando fuiste al baño, aprovechamos para sentarnos al lado de él. Ya como ella regresó y vio que estábamos nosotras las rubias bien plantadas ahí con él, Paty mejor se fue”, contó.

Durante el reality, Yuri confesó que saboteó una cita romántica entre Luis Miguel y Paty Manterola / Instagram: @canelatv_latam

