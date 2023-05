Alicia Machado y Christian Estrada gritan su amor, aunque aseguran que ella es su sugar mommy

Luego de que fueron a cenar, captamos a Christian Estrada y a Alicia Machado llegando a un hotel de la zona y nos enteramos que salieron de ahí ya en la madrugada.

Fue a finales de marzo pasado que la ex reina de belleza, Alicia Machado, de 46 años, y el modelo Christian Estrada, de 33, subieron a las redes sociales fotos sugestivas de ambos en el mismo lugar, y días después fue la propia Machado quien confirmó estar en pareja con Estrada.

Los dos ya no ocultan su amor y confirmamos que el romance está en su mejor momento, pues el lunes 24 estuvieron en un restaurante al sur de la CDMX y posteriormente los vimos rumbo a un hotel de la misma zona.

Platicamos con una amiga de la actriz y esto nos dijo sobre la pareja:

-¿Cómo va el romance entre Alicia Machado y Christian Estrada?

“Me preocupa demasiado que Alicia está sumamente enamorada de él; sinceramente sé que Christian es un chico galán, pero no sé qué les da para que anden así de loquitas por él”.

Captamos a ambos famosos saliendo de cenar en un lujoso restaurante al sur de la CDMX. / Carlos Edmundo Flores

-¿Por qué lo dices?

“Me preocupa que ella ya es una mujer madura y le lleva 13 años; a mi parecer son demasiados años y no sé si él la toma en serio o es una conquista más”.

Llegaron a las 9 de la noche, y estuvieron conviviendo con amigos en común. Ambos se notaban muy contentos. / Carlos Edmundo Flores

-¿Qué te ha contado Alicia?

“No necesita contar tanto, el amor se le nota en cada poro. Mira, ella sí me ha dicho que él es un caballero, que sabe hablarle bonito al oído y darle mucho amor. Es complaciente, pero por lo que ella me cuenta él es demasiado labioso y eso es peligroso”.

Luego de las 12 de la noche salieron y platicaron un momento con sus amigos. / Carlos Edmundo Flores

-¿Por qué lo dices?

“A pesar de que se la pasan juntos y casi ya viven juntos, pues mi amiga dice que a veces ella siente que lo ama demasiado. Claro, es más chavo que ella y pues de una forma u otra Christian le inyecta vida, la rejuvenece en todos los aspectos”.

Ambos subieron a su camioneta, mientras sus amigos se alejaron del lugar. / Carlos Edmundo Flores

-¡No me digas!

“Sí, pero las personas que hemos llegado a convivir con ellos, notamos que Machado anda de un ala por él, mientras que Christian comentó en algún momento algo que pues a mí no me parece chistoso”.

-¡Qué!...

“Que ahora sí tiene una mujer preciosa, una ex reina de belleza, que Alicia no es cualquier mujer y en tono sarcástico dijo que está fascinado con su belleza, con su sencillez y que por primera vez en la vida ahora sí anda con una famosa y no con cualquier cosa”.

Christian no perdía la oportunidad de abrazarla y besarla, mientras Alicia le correspondía y se dejaba apapachar. / Carlos Edmundo Flores

-¡Qué fuerte!...

“Sí, esperemos que Christian se sienta tan bien como ella. Alicia ha dicho que ella lo consiente mucho y él es demasiado amoroso, ojalá que la esté tomando en serio, porque hay muchos rumores y mala fama con él”.

-Háblanos de eso...

“Pues hay quienes dicen que ella es su ‘sugar mommy’. Lo que me llama la atención es que él anda hasta con gente de seguridad, camionetota, que no sé si es rentada o de él, además aparenta tener mucho dinero; la trata como reina, la invita a lugares muy caros, pero me causa ruido que su ex Ferka dice que él no aporta nada para la familia, ¿y luego?”.

-Según sabemos, también es empresario...

“Al parecer tiene su propia marca de vodka. Esperemos que sea así porque por lo que sabemos, al principio todo es felicidad y buena onda, dinero, regalos y gasta a manos llenas, pero dicen que después se relaja y se deja consentir por ellas. Ojalá esta vez no sea así”.

La actriz esperó muy ansiosa a Christian Estrada para así poder ingresar al hotel. / Carlos Edmundo Flores

¿Sabes a qué lugares la invita?

“A lugares muy caros, como al restaurante Hunan del Pedregal; ahí fueron hace unos días. Por lo que ella me contó, la pasaron genial y que él pagó la cuenta de más de 13 mil pesos, porque pidió pato laqueado, la especialidad del lugar, que es de alta cocina china y cuesta más de mil 400 pesos”.

Sin más preámbulo, ambos subieron muy abrazados las escaleras del lugar. / Carlos Edmundo Flores

-Ojalá estén muy bien en su relación...

“Eso espero, al menos eso se ve, y por lo que Alicia cuenta, Christian ya superó a Ferka y según está enfocado a buscar trabajo tanto en el modelaje como alguna oportunidad en TV. Ojalá en esta ocasión cambie y duren mucho en su relación, porque si él se va, a Alicia le rompería el corazón”, concluyó.