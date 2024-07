Ana Brenda confiesa que sí le gustaría ser madre junto a su esposo

La reconocida actriz Ana Brenda Contreras abrió su corazón y compartió con la prensa su deseo de convertirse en madre, apenas seis meses después de contraer matrimonio con Zacarías Melhem.

En una sincera entrevista, Ana Brenda reveló que, a pesar de estar recién casada, ha enfrentado desafíos, especialmente debido a las demandas de su profesión. Sin embargo, no descarta la posibilidad de dar noticias sobre un posible embarazo en el futuro cercano.

“Creo que es algo muy bonito y sí, cambia para bien, pero también intentar encontrar el balance del trabajo, el estar, sobre todo eso, yo creo que te requiere estar como más presente de tiempo y encontrar ese balance, es difícil como mujer, pero no imposible, entonces estoy en esa búsqueda y lo bueno que tengo alguien que me apoya 100 por ciento, que es mi fan número 1", expresó Ana Brenda durante una entrevista con la prensa.

Ana Brenda Contreras anunció su compromiso en redes sociales / Instagram: @anabreco

Ana Brenda está considerando las posibilidades de convertirse en madre, tomando en cuenta que su esposo ya tiene dos hijos de un matrimonio anterior. Aunque es consciente de la sensibilidad del tema, se muestra optimista y abierta sobre sus planes futuros, sin presionarse porque tenga que pasar pronto.

Mira: Daniel Bisogno lucha por su padre, luego de la partida de su madre no quiere perderlo

Ana Brenda Contreras confiesa que si le gustaría ser madre

“Ojalá se pueda, es un tema sensible creo que para muchas mujeres, para mí en lo particular te puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera”, dijo Ana Brenda.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de protagonizar proyectos controvertidos como “Aventurera”, Ana Brenda fue clara en su respuesta.

“No, no creo, ahí sí que me terminan de funar pero bien y bonito, no bebé. Yo creo que cada quien, zapatero a sus zapatos, yo no me veo ahí, yo en mi casa me pongo la sábana en el short atrás y hago tiktoks nada más”, concluyó con una sonrisa.

Con estas declaraciones, Ana Brenda Contreras muestra su lado más humano y transparente, compartiendo sus sueños personales mientras continúa enfocada en su carrera y su vida personal.

Mira: Adianez Hernández anuncia el estado de salud de su hijo, tras ser hospitalizado de emergencia

Ana Brenda dio vida a Ana Paula, protagonista de la telenovela La que no podía amar. / Instagram: @anabreco

Historia de amor entre Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem

En julio de 2023, Ana Brenda anunció su compromiso con Zacarías Melhem, un paso significativo que selló su amor después de dos años y medio de relación. La actriz compartió emocionada en redes sociales una imagen donde lucía su anillo de compromiso, marcando así un nuevo capítulo en su historia juntos.

El 27 de enero de este año, Ana Brenda y Zacarías Melhem celebraron su unión en una íntima ceremonia en la hacienda de Zotoluca, ubicada en el Estado de Hidalgo. Este evento no solo consolidó su relación en el plano personal, sino que también reflejó el inicio de una nueva etapa llena de amor y proyectos compartidos.

Carpio, Isunza y Mancera

Mira: ¿Thalía será ‘Gardenia’? Omar Suárez quiere a la cantante para ‘Perfume de Gardenia’ ¡cueste lo que cueste!