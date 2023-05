Ana Brenda Contreras confiesa que un angelito la ayudó a superar una fuerte depresión

Ana Brenda Contreras detalló que encontró al gran amor de su vida en una perrita color negro con una discapacidad.

Ana Brenda Contreras se ha vuelto muy activa en Tik Tok para estar en contacto con sus fieles seguidores, y ahora compartió con ellos cuando tuvo una profunda depresión.

La actriz tituló el video como ‘Story Time de cómo Tomasa (su mascota) salvó mi vida’ y ahí contó que su perrita llegó a su vida para darle un sentido muy especial de su vida en un momento en el que se sentía muy sola.

La protagonista de telenovelas recordó cómo su mascota, quien padece una discapacidad, la hizo conocer el amor incondicional: “todo empezó en verano del 2020, en medio de la pandemia o no sé si fue antes de que estallara que yo estaba en la ciudad de Miami, grabando un show que se llama Tu Cara Me Suena, donde todo el mundo se enfermó, menos yo, por alguna extraña razón y nos tuvieron que encerrar durante tres semanas casi, casis”.

Ana Brenda Contreras reveló cómo llegó Tomasa a su vida / Instagram: @anabreco / @tomasababy

Ana Brenda confesó que estar tan tiempo sola en un departamento le afectó: “me encontré completamente sola en este departamento y tuve que el tiempo para meditar muchísimas cosas, una de ellas, como muchos saben, era el duelo de lo de mi padre, el miedo de la pandemia y también un poco mi vida”.

La actriz confesó que luego de varias semanas encerrada por la pandemia descubrió que tenía una fuerte depresión: “pensé en qué estaba haciendo con mi vida, estaba sola. El caso es que me entró una depresión brutal, dije: ‘estoy completamente sola, el mundo ya se va acabar, qué estoy haciendo con mi vida, no estoy realmente impactada y hacer el bien’”.

La famosa detalló que a través de una conocida en Instagram que se dedica a buscar hogares para perros abandonas subió una imagen de Tomasa: “veo que sube a esta cosa preciosa, sin patitas, que iba a tener muy poca probabilidad, porque uno, es negro y hay algo que se llama el síndrome del perro negro, que es menos factible que los adopten y dos, era discapacitado”.

Ana Brenda Contreras sintió amor a primera vista por su perrita, Tomasa / Instagram: @anabreco / @tomasababy

Ana Brenda contó que de inmediato sintió una conexión con la perrita: “La vi y yo dije: ‘¡es mía!’, algo me llamó y dije: ‘es mi hija, yo la tengo que tener’. Terminó Tu Cara Me Suena, tomé un vuelo a Los Ángeles, paso por ella a un estacionamiento, a donde me llevó otra persona que la tenía de temporal, fue amor primera pista”.

Por lo que la conductora y su mascota comenzaron una aventura en medio del confinamiento: “la pandemia estaba a tope y yo estaba sola en Texas educando y teniendo en mi vida a un nuevo ser. De no haber sido por ella, mi experiencia la pandemia hubiera sido totalmente diferente”.