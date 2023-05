Ana María Alvarado dice que la renuncia de Álex Kaffie a Sale el Sol no la esperaban

La presentadora aseguró que habían formado un equipo muy sólido junto a él y lamenta su renuncia.

Esta mañana Alex Kaffie compartió en sus redes sociales un comunicado en el que anunció su renuncia al programa Sale el Sol tras señalar que fue censurado y amonestado sin goce de sueldo a petición de Nacho Lozano.

El conductor y periodista de espectáculos, quien había criticado la actitud de Nacho Lozano tras visitar el programa Sale el Sol, informó a sus seguidores que tomaría la decisión de no volver al programa debido a que no se respetó su libertad de expresión.

Ante esto, sorprendió la reacción de Ana María Alvarado, quien hace unos días, aseguró que la ausencia de Alex Kaffie en Sale el Sol era debido a que andaba de vacaciones.

La conductora, quien aseguró que se encuentra de vacaciones, habló sobre la renuncia de su compañero

En su momento, Alex Kaffie no solo destapó la exigencia de Nacho Lozano para promocionar su noticiero en Sale el Sol, sino que también dejó ver que jamás lo entrevistaría. / Facebook: Sale el Sol

“Lamento mucho que no regrese Alex Kaffie, él lo sabe, me encantaba que estuviera ahí, el tono tan simpático que pone, esa picardía, en trapitos lo voy a extrañar horrores, porque busca qué contar, cómo contarnos y si alguien nos sacaba carcajadas en Trapitos era él y en espectáculos considero que teníamos un equipo muy sólido formado por Gustavo Adolfo, Alex Kaffie Johana Vega- Biestro y una servidora, pero esta decisión la ha tomado él”.

El periodista rompió el silencio sobre su salida de Sale el Sol tras varias semanas de ausencia. / Instagra: @kaffievillano

Agregó: “Uno no se puede meter en las decisiones de un compañero, pero si estamos muy sorprendidos, yo no había querido dar más detalles, porque me parecía que él debía decir lo que había sucedido y nos habían dicho que estaba de vacaciones y estábamos en espera de que esta semana regresaba a Sale el Sol”.

Ana María Alvarado envía mensaje a Alex Kaffie: “eres un gran compañero”

“No hay secretos, no hay nada que esconder, esa es la realidad de las circunstancias, Alex Kaffie sé que ya no vas a tomar mi llamada, no me vas a tomar la llamada, no voy a saber de ti, pero desde aquí te digo que lo lamento mucho, eres un gran compañero nos divertíamos mucho, pero tú sabes porque tomas esas decisiones”, finalizó Ana María Alvarado.