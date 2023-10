Ana María Alvarado vs Maxine Woodside: Alvarado presenta contradicciones en batalla legal

La polémica demanda entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside sigue dando de qué hablar. Recordemos que este conflicto se originó cuando Ana fue despedida del programa de radio Todo para la mujer.

Al parecer la conductora de Sale el sol no va a descansar hasta llegar a un acuerdo. Sin embargo, Maxine considera que no es un tema que ella debe arreglar. Ante esto, Alvarado asegura que Woodside ha caído en contradicciones.

Recordemos que Maxine Woodside ha dicho en varias ocasiones que ella no era su jefa y que jamás la corrió. Sin embargo, Ana María Alvarado explicó que si Maxine ya aceptó que está en demanda es porque sí laboraba para ella directamente.

Y es que, recientemente, Maxine afirmó que, si bien no podía hablar mucho del caso por recomendación de sus abogados, una vez que se alcance un arreglo, declarará al respecto.

“En primer lugar no la corrimos porque ella sigue en radio, y en segundo yo era su jefa, pero no su patrona, yo no la contraté. ¿Por qué me demando a mí? Para hacer chisme” Maine Woodside

Woodside aseguró que es absurdo demandar a tu jefe y no a quien te contrató, pero confió en que pronto se alcance un acuerdo.

Sin embargo, dejó claro que ella no debe negociar, pues no fue la persona que la contrató, y cerró la puerta a una posible reconciliación con su antigua colaboradora.

“Fueron 27 años trabajando juntas, teniendo toda la cercanía que se pudo. No me puede demandar a mí. Cuando llegamos ante el juez le preguntaron si yo la había contratado y respondió que no” Maxine Woodside

Ana María Alvarado ya demandó a Maxine Woodside / Instagram: @maxwoodside @anamaalvarado

Ana María Alvarado responde a Maxine Woodside

Ana María Alvarado señaló que la periodista incurrió en varias contradicciones. “Yo no hubiera querido llegar hasta este punto, a mí me hubiera gustado arreglarlo. Ella nunca me llamó y ahora dice que sólo fuimos compañeras, despectivamente”

Alvarado aseguró que Maxine Woodside sí era su patrona y recalcó que con estas declaraciones la periodista admite que sí existe una demanda en su contra, pese a que en diversos medios se había manejado sólo como “supuesta”.

“Ella misma dice que la tiene en sus manos y deja entrever que va con sus abogados. Luego dice estamos viendo para llegar a un finiquito… ¿Pues no está diciendo que no fue mi patrona?, entonces por qué llegaríamos a un finiquito”. Ana María Alvarado

La periodista recordó que ella trabajaba en Radio Fórmula como sindicalizada y hasta la fecha lo sigue haciendo. Además, rememoró que Maxine la invitó a sumarse a su programa luego de conocerse en los pasillos de la empresa. Por este motivo, asegura que Woodside la contrató y tiene cómo demostrarlo.

“Ella (Maxine) tiene la nómina, ella contrata. Ella tiene el poder de correr y contratar. Da órdenes, haz menciones aunque no se te paguen, no te voy a pagar extra. Ella daba las órdenes y pagaba de su bolsillo”. Ana María Alvarado

Y es que, según Ana María, Radio Fórmula como empresa, optó por pagar un sueldo total a cada conductor y de ese dinero cada uno paga, contrata y es responsable de su personal, es decir, son jefes y patrones.