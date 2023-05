Anahí a los casi 40, sobre el éxito y la fama: “me gustaría haber disfrutado más y sufrido menos”

Anahí inició su carrera en el mundo del espectáculo desde que era una niña y ahora que está a punto de cumplir 40, habla como nunca de su evolución como mujer.

Aunque su paso por RBD la hizo marcar una generación alrededor del mundo, Anahí comenzó su carrera desde pequeña y ahora ha dejado de lado la música y la actuación, para dedicarse a sus hijos y a su esposo, su “mundo chiquito”, como ella llama a su familia y amigos que le hacen feliz.

La inolvidable, Mía Colucci está a punto de cumplir 40 años y en una reconocida publicación, habló acerca de la fama, el éxito, la presión mediática y su vida como mamá.

Con su característica personalidad soñadora y entusiasta, Anahí dijo que le gusta cumplir años, aunque ya esté casi en los 40, “me encanta cumplir años, siempre me ha encantado y en este momento de mi vida, me gusta mucho más. Ya no tengo que convencer a nadie de nada. Ya no me quita el sueño ni un poquito lo que alguien pueda alguien pensar de mí”.

Anahí habla de la edad y el envejecimiento al ser una figura pública, donde hay más presión por verse bien aunque pasen los años / Instagram: @anahi

“Pasé casi toda mi vida siendo juzgada por absolutamente todo y permití que eso me lastimara a grandes extremos. Hoy sé que hablamos de los demás desde lo que somos nosotros mismos. Solo podemos dar lo que tenemos dentro”, expresó, dando muestra de su madurez ante una vida expuesta ante la opinión pública.

Anahí también habló de los cambios físicos que sufren hombres y mujeres al llegar a cierta edad, y sobre todo, la presión que hay en las mujeres para mantenerse siempre jóvenes, “creo que está en nosotros el sentido de crecer, de envejecer. Cuando nosotras nos veamos con amor absoluto, nos dejemos de juzgar tanto y de juzgar a las demás, piense ese día todo cambiará".

Anahí siempre se ha ganado halagos por poseer un físico envidiable, así lucía en su etapa con RBD / Instagram: @anahi

Sin duda esta presión y el sentirse juzgada ha venido como compañía del éxito y la fama, por lo que la cantante y actriz abrió su corazón al decir que deseaba “tal vez haberlo podido disfrutar más (el éxito) y sufrirlo menos”.

En este tenor, Anahí habla de los nuevos tiempos que se viven en la industria del entretenimiento, en donde los artistas exponen injusticias en el medio y se les da una voz, “me parece maravilloso todo lo que ha cambiado la industria en ese sentido. Ojalá me hubieran tocado tiempos así siendo una niña... la historia la conocemos todos”.

Anahí y la maternidad

Luego de dejar su carrera de lado, Anahí ha dedicado su tiempo a crear una familia junto al político Manuel Velasco y compartió lo que más disfruta de la maternidad, “ver sus ojitos llenos de alegría. Sus risas contagiosas. Verlos jugar, imaginar. Cada día es un regalo que no cambio por nada. Cada vez que los abrazo pienso, ‘qué bueno que nunca me rendí porque ellos estaban por llegar’”.

Anahí ha dedicado estos últimos años a formar una familia junto a Manuel Velasco / Twitter: @supportany

El regreso de Anahí a los escenarios

Luego de una carrera de 38 años, Anahí volverá con RBD a una gira que ya es ‘sold out’ en países de Latinoamérica, incluyendo México por supuesto, y en todo Estados Unidos, pero la cantante reconoce que el retirarse temporalmente, fue un proceso duro.

“La decisión de alejarme fue muy dura, muy fuerte. Pasó en un momento en el cual no sabía qué iba a pasar con mi vida, pero decidí ser valiente y alejarme de muchas cosas que me estaban apagando la luz por completo. Fui valiente y lo hice. Quería tener una vida y paz. Hoy regreso feliz con este tour y lo daré todo. Será un tiempo muy especial donde regreso solamente a esa parte que sí me hace feliz”, explicó.

Finalmente, Anahí agradeció al público por tenerla presente siempre y prometió un gran show junto a RBD, "(al público) los amo con todo mi ser y agradezco infinitamente que me recuerden, que me den esa ilusión de que todo valió la pena y deje algo lindo en sus corazones”.