Ángela Aguilar habría confirmado infidelidad de Nodal a Cazzu; la argentina reacciona sarcástica

Luego de que expusieron un video que habría sugerido que Ángela Aguilar y Christian Nodal iniciaron su romance previo a que el sonerense terminara su relación con Cazzu, madre de su hija, ahora, salió a la luz otra versión en redes sociales.

Según una usuaria, Ángela Aguilar habría confirmado que fue la tercera en discordia en la relación entre Cazzu y Nodal. ¡Todo por un helado!

A estas críticas, Cazzu no habría tardado en reaccionar. En redes sociales, se volvió viral un video en el que la argentina, nuevamente, habló acerca de la esposa de su ex.

Ángela Aguilar habría confirmado la infidelidad de Nodal a Cazzu / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar confirmó que Nodal le fue infiel a Cazzu con ella?

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen en el ojo del huracán. En esta ocasión, los cantantes dieron de qué hablar por las especulaciones basadas en coincidencias y publicaciones que fueron interpretadas como indicios de una posible relación entre la hija de Pepe y su actual esposo, antes de que anunciara su separación de Cazzu.

Y es que, hace unos días, Ángela compartió un video en TikTok, en el cual aparece en plena degustación de un helado y mencionó que su sabor favorito es el de algodón de azúcar de la marca Thrifty.

Ángela Aguilar habría confirmado infidelidad de Nodal a Cazzu / IG: @nodal / TikTok

“¿Cuál es su sabor favorito de helado? A mí me encanta el de Thrifty de algodón de azúcar”, dijo Ángela, aunado a la canción ‘El equivocado’ la cual dedicó a Nodal.

Tras la publicación de este clip, una usuaria no tardó en notar que Christian Nodal había compartido una foto de un helado del mismo sabor y marca que presumió Aguilar, el pasado 10 mayo de 2024, lo que llevó a sugerir que podrían haber compartido ese momento juntos mientras él aún estaba con Cazzu.

“Angelita nos está confirmando mediante un video comiéndose un helado que ella ya tenía sus ‘queveres’ con Nodal desde antes de anunciar oficialmente su separación con Cazzu. Lo acabo de confirmar con la fuente de los deseos... pero las fechas no mienten”. Usuaria de TikTok

Ángela Aguilar habría confirmado infidelidad de Nodal a Cazzu / IG: @nodal / TikTok

Pese a que Christian Nodal y Ángela Aguilar han negado que su relación haya comenzado antes de la ruptura con Cazzu, las especulaciones entre usuarios sobre una traición a la argentina siguen sin cesar.

Así lo dijo la usuaria:

¿Cómo reaccionó Cazzu a lo que se dice de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Cabe recordar que, en su visita a México este junio de 2025, Cazzu reaccionó a las críticas en contra de Ángela. En un encuentro con la prensa, la trapera soltó una gran carcajada que intentó disimular al cubrirse la boca.

Pese a ello, respondió con firmeza que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia Ángela Aguilar. Incluso aseguró que no la juzga de ninguna manera.

“No tengo enojo. No la juzgo. No siento nada negativo hacia ella ni hacia él. Y, de hecho, si son felices, eso me parece maravilloso”, comentó Cazzu con una gran sonrisa.

Su declaración sorprendió a muchos, especialmente porque, en redes sociales, se rumora que la separación entre ella y Nodal habría sido causada por una relación secreta entre el cantante y Ángela Aguilar.