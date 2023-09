Anitta y Nicola Porcella de fiesta juntos por CDMX tras coqueteo en Hoy ¡Aquí hay amor!

¿Nicola Porcella flechó a Anitta?

Nicola Porcella, sigue siendo el centro de interés en el mundo del espectáculo mexicano y al parecer de una guapa brasileña.

Y es que recientemente Annita, quien se encuentra en gira de medios, visitó el foro de Hoy en la televisora de San Ángel, lugar que ha cobijado a Nicola Porcella y posiblemente le ayude a encontrar el amor.

El encuentro entre Nicola Porcella y la talentosa cantante Anitta puso tenso el momento y dejó claro que la química entre ambos era innegable.

Nicola Porcella se encuentra en México empezando una nueva vida / Instagram: @agus.fernandezr



Tanto que, al llegar la noche, la cantante y el exintegrante del team Infierno, salieron de fiesta y se reencontraron en una discoteca de la zona.

Las imágenes de la salida de Nicola y Anitta fueron compartidas por el argentino Agustín Fernández, compañero de departamento de Porcella.

“Una integrante más para nuestras aventuras jaja”, escribió en su post Agus junto a tres fotografías. Los seguidores de Porcella y Anitta volvieron viral inmediatamente las fotografías comentando que hacen una bonita pareja.

“¡Cuánta belleza!”, “El mejor dúo Aguscola y ahora junto con Anitta la tríada perfecta jajaja”, “Esas manos jajajaja me encantan!!”, “Estos celos me hacen daño me enloquecen, Anitta llévalos a la luna por nosotras”, “El mejor trío! Perú, Brasil y Argentina”, fueron algunos de los comentarios.