Aracely Arámbula desmiente que Luis Miguel vea a sus hijos y envía contundente mensaje

La actriz respondió sin pelos en la lengua a la viuda del exmanager del Sol de México, Lucía Miranda.

Aracely Arámbula a demostrado en mas de una ocasión que tocar a sus hijos es un boleto para verla a ella y no con el carisma que la caracteriza. Esta vez por responder con contundencia las declaraciones de la viuda del fallecido ex manager de Luis Miguel Hugo López, Lucía Miranda, quien aseguró que el cantante sí está en contacto con sus hijos.

“Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir”, dijo Miranda ante las cámaras del programa de televisión mexicano De primera mano.

Así lo dijo Lucía Miranda.

‘Sé que #LuisMiguel ve a sus hijos de vez en cuando’ EN VIVO Viuda de exmánager de #LuisMiguel, #LucíaMiranda asegura que el cantante mantiene contacto con sus hijos #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/68PSDGF5ob — De Primera Mano (@deprimeramano) May 23, 2023

Aracely Arámbula no paso por alto las declaraciones de Lucía Miranda y salió a decir la verdad a través de Instagram, donde aseguró que Miranda es una mentirosa.

"¡Increíble la poca vergüenza que tienen para mentir!”, escribió la protagonista de exitosas producciones como La madrastra y La doña en sus historias de Instagram.

Así respondió Aracely Arámbula:

Aracely Arámbula no tardó en reaccionar a la versión que aseguraba su ex, sí era un padre presente. / Instagram: @aracelyarambula

“Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad”, concluyó la expareja de Luis Miguel.

Luis Miguel dejo de convivir con sus hijos cuando se separó de la actriz en 2009. Por lo que ahora que se deja ver con los hijos de su actual Paloma Cuevas, ha sido tachado de ser un padre ausente.

Luis Miguel luce muy feliz en compañía de la familia de Paloma Cuevas / 305shock y Grosby Group

