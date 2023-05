Bella de la Vega se hace millonaria vendiendo tangas a los fans de su hijastro, ¡suertudotes!

Bella De la Vega asegura que le gusta complacer a sus fans en lo que le pidan, pues se considera una mujer de mente abierta.

A casi dos años de enviudar del director José Ángel García (q.e.p.d.), Bella de la Vega, de 44, abrió por necesidad económica su OnlyFans sin imaginar el éxito que tendría, el cual se ha acrecentado recientemente, ya que ahora también vende su lencería usada, reportándole grandes ganancias. Al respecto, nos contó la actriz:

En Instagram ha anunciado que está vendiendo su lencería usada / Cortesía de la actriz

-Bella, ¿cómo has estado?

“Muy contenta; gracias a Dios, en mi etapa empresarial me ha ido de maravilla, siento que ya me estoy haciendo millonaria”. -¿Cómo te ha ido con OnlyFans? “En un momento pensé en cerrarlo por la depresión que padecí y porque sentí que los productores estaban teniendo prejuicios sobre mi persona, que solo me dedico a estar en OnlyFans, pero cada vez tengo más seguidores; cómo voy a dejar algo que me está funcionando tanto”.

-Nos sorprendió ver que ahora también vendes lencería usada... “Eso también fue una gran sorpresa para mí, mis seguidores me empezaron a escribir por Instagram y OnlyFans para pedirme que les vendiera mis tanguitas usadas, me ha ido superbién”.

Nos mostró algunas de las tangas que estaba por enviar a sus compradores / Cortesía de la actriz

-Háblanos de esa sorpresa al recibir dichas propuestas...

“Todo empezó porque me decían que les vendiera una prenda íntima con mi aroma, y yo dije: ‘Ah, pues puede ser un brasier bonito con pedrería’, y que me dicen: ‘No, no, tanguitas’. Así de plano me lo pidieron, lo analicé y no le vi nada de malo”.

-Entonces, ¿primero las usas?

“Sí, pero no están sucias, están limpias, me las fabrican en el centro de la CDMX, son de mi propia marca; las uso por lo menos una vez para complacer a mis fans, ya que ellos las piden así, no quieren algo que puedan ir a comprar a una tienda como cualquier ropa, sino que desean que yo las haya utilizado. Se puede decir que son seminuevas, hasta les pongo un poco de perfume, aunque solamente un poco para que no se pierda mi aroma”.

-¿No te dio pena?

“Al principio sí, pero he entendido que es un fetiche que las personas tienen y jamás me imaginé que hubiera un mercado tan grande, ávido de esto. Además dije: ‘Por qué no, si soy una mujer emprendedora que estudió Administración de Empresas”.

-¿De dónde te han pedido?

“La mayoría, de México; de varios estados de la República mexicana, de Estados Unidos, pero me ha impactado que me han pedido fans de Argentina, Uruguay y Brasil, y es muy chistoso eso, tener compradores latinoamericanos que me dicen que les da morbo tener algo usado de la exmadrastra de Gael García Bernal”.

Estas son algunas fotos de las que comparte en su OnlyFans / Cortesía de la actriz

-¡Cómo crees!...

“Imagínate, a mí me da mucha risa cuando dicen que soy la exmadrastra, porque suena a que soy mayor de edad, pero Gael y yo tenemos la misma edad (44 años); pero bueno, sí fui esposa de su papá, y me da orgullo que me relacionen con una estrella internacional como él y que los fans sientan que con mi ropa usada, tienen una cercanía con él. Aunque yo no tuviera tanta relación con Gael, es un hecho que hubo ese vínculo y su papá nos unió en ese momento, así que Gael sigue siendo parte de lo que fue mi vida, la gente lo sabe y así lo percibe”.

-¿Y cómo es el proceso?

“La gente me contacta, me hacen el depósito por la venta de la tanga usada y en ese precio ya viene incluido el costo de envío”.

-¿En cuánto están?

“Varían de ocho mil a diez mil pesos, dependiendo la prenda, si van más dornaditas, con pedrería. Se puede decir que en promedio, hasta ahorita me han comprado más de cincuenta prendas en ocho mil pesos cada una, con lo que he ganado en un mes, más de cuatrocientos mil pesos. Y esto apenas empieza, ya lo anuncié abiertamente en mi Instagram y me están haciendo muchos pedidos, así que me va muy bien y pienso seguir haciéndolo por mis seguidores”.

-Es un gran negocio...

“A mí me gusta complacer a mis fans, al cliente lo que pida. Soy una mujer de mentalidad abierta sin prejuicios, a la que le gustan los retos”.

Bella pudo conocer a los hijos del productor: Gael García y José Emilio / Cortesía de la actriz

-¿Te imaginaste el éxito que ibas a tener con esto de la lencería usada?

“No, o sea, sí veía las peticiones y comencé mandando algunas a los que me pedían por OnlyFans, pero se fue corriendo la voz y ahora ya no me doy abasto. Las más pedidas son las tangas de color rojo, blanco y negro”.

-¿Has recibido críticas?

“Claro, pero no me molestan, que me tiren hate, no me importa, yo estoy ganando dinero; además, ellos no me dan de comer y ni los conozco, no son mis clientes, ni mis amigos. Es envidia, quisieran hacer lo mismo, pero no pueden; las críticas me las paso por el arco del triunfo”.

-¿Qué dirías a la gente que pudiera tachar de pervertido lo que haces?

“Pues no tiene nada de pervertido, yo solo estoy diversificando un negocio y cumpliendo un fetiche, y los fetiches no son malos; al contrario, toda la gente sería más feliz si explotara más su sexualidad. Mientras no dañes a nadie, todo se vale”.

-¿Y en qué gastas ese dinero que estás ganando?

“El trabajo como actriz y conductora ha sido muy esporádico, por lo que he decidido ahorrar este dinero para producir mis propios proyectos. Quiero hacer una película, ya tengo el guion y un socio, porque para ello se necesita mucho presupuesto, y yo pues iré invirtiendo estas ganancias en mis propios proyectos”.

-¡Qué bien!...

“Sí, soy una mujer que no se deja vencer, y quien quiera mis tangas usadas, que me escriban por mensaje directo a mi Instagram o a mi OnlyFans y ya los contacto por teléfono. Estoy muy contenta y emocionada con todo esto”, concluyó.

Es actriz del CEA y ha participado en unitarios como La Rosa de Guadalupe / Cortesía de la actriz

ES ACTRIZ DEL CEA Y HA PARTICIPADO EN UNITARIOS COMO LA ROSA DE GUADALUPE

-Estudió actuación en el CEA, de Televisa, de 1999 a 2002, y Arte Dramático en la London City Literary Institute, de 2012 a 2015.

-Participó en las obras de teatro: Todos somos seres humanos y Mi Fausto.

-En TV ha participado en diversos capítulos de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

-2021 Concursó en Survivor México y en el reality Quiero cantar, que forma parte del programa Venga la alegría; además abrió su OnlyFans.

FUE PAREJA DEL PRODUCTOR, JOSÉ ÁNGEL GARCÍA, DURANTE 4 AÑOS

-2017 Se conocieron por medio de Facebook, y al mes se fueron a vivir juntos. -2019 Se casaron por lo civil en Cancún, y perdieron un bebé.

-Lamentablemente, a principios de 2021, el director de televisión y teatro, falleció.