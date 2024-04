Bobby Pulido estalla tras rumor falso de que anduvo con Javier Alatorre y advierte demandar al responsable

Las fake news están a la orden del día y Bobby Pulido está molesto tras considerarse una víctima más de una falsa noticia que terminó convirtiéndose en un rumor viral que ha circulado en redes en las últimas semanas.

Todo comenzó en marzo, luego de que en X (Twitter) y en TikTok empezaron a circulaban videos que difundían el falso rumor de que Bobby Pulido y el presentador de noticias Javier Alatorre habían sido amantes hace muchos años.

Cabe señalar que los videos carecían de una fuente valida por lo cual se desconoce el origen del rumor. Lo cierto es que este rumor se esparció rápidamente por Internet y varios internautas creyeron que esto era verdad, pese a que no se compartió ninguna prueba.

Bobby Pulido cantando / Facebook: Bobby Pulido

Bobby Pulido desmiente el rumor de u a relación con Javier Alatorre

Bobby Pulido por fin reaccionó al rumor falso. El cantante se mostró bastante molestó y afirmó que tomará acciones legales para dar con el responsable de difundir la información falsa.

“Yo no me había enterado, no sé quien es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres. Ya me enteré que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo porque andaba muy aburrido”, comentó a Multimedios.

El famoso afirmó que a él no le afecta, pero lamentablemente la gente cree este tipo de rumores y le preocupa que sus hijos se vean afectados por la falsa información.

Bobby Pulido revela que ofrecerá recompensa para dar con el responsable del chisme

“Le quiero decir que ahora va ser tendencia porque estoy ofreciendo recompensa para dar con él (responsable) porque lo voy a demandar. No se vale, tengo esposa y 4 hijos y la verdad menos cuando están aburridos y quieren causar daño. Yo no me meto con nadie”, comentó

“A mí no me afecta, porque sé la verdad, pero tengo hijos, y esos hijos tienen amigos y creen. La gente cree y no se vale. Me voy a ir con todo cueste lo que cueste y te juro se va arrepentir”, concluyó. Bobby Pulido

Por el momento, Bobby Pulido no ha dado a conocer el monto que ofrecerá a quien revele la identidad del responsable de haber creado este rumor y afirmó que se apoyara de la policía cibernética para dar con el culpable.

Bobby Pulido con su esposa, vestidos de gala. / Facebook: Bobby Pulido

