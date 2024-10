Cantante mexicana se salvó de las fiestas de Diddy y confirma lo turbio detrás de la industria

A finales de septiembre de 2024, el reconocido productor musical y empresario Sean “Diddy” Combs fue arrestado y acusado de múltiples cargos de abuso. Más de 120 personas, incluyendo menores de edad, presentaron demandas en su contra, alegando que fue víctima de una red de explotación que operaba bajo su dirección. El escándalo que rodea a Sean “Diddy” Combs ha sacudido los cimientos de la industria musical.

Diddy fue detenido y se le negó la libertad bajo fianza. Actualmente se encuentra en prisión a la espera de juicio. Las autoridades estadounidenses están investigando a fondo el caso y recopilando pruebas para presentarlas en el juicio.

Aunque las acusaciones se centran principalmente en Diddy, el caso ha abierto la puerta a la posibilidad de que otras celebridades estén involucradas en estas redes de explotación. Algunos medios han especulado sobre la posible participación de otras figuras del mundo del espectáculo, pero hasta el momento no hay pruebas concretas al respecto pero nombres como Beyonce, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Jaden Smith y su padre Will Smith, Ashton Kutcher, Kim Kardashian y Paris Hilton suenan con fuerza, no por cometer delitos, sino por asistir a las fiestas donde se llevaban a cabo los hechos mencionados.

Entre las múltiples voces que se han levantado para denunciar los abusos del productor, destaca la de Elán, la reconocida cantante mexicana. Con su característico humor ácido, la artista ha compartido su experiencia en el mundo del espectáculo, revelando un lado oscuro que pocos conocían.

Elán asegura que ¿asistió a las fiestas de Sean “Diddy”?

La cantante mexicana, famosa por éxitos como “Midnight”, confesó que, a pesar de conocer a muchos famosos, afortunadamente nunca cruzó caminos con Diddy.

“Afortunadamente, nunca me topé con este c*brón y eso lo considero de mucha suerte porque no les voy a mentir, sí llegué a conocer a muchas personas de su círculo”, explicó.

En un TikTok, Elán describió un ambiente tóxico y depredador en la industria, donde las fiestas de lujo eran fachada de algo más oscuro.

“Hollywood está lleno de tiburones, de mi*erdas entonces de lejitos para mí siempre ha sido mejor”, comentó tajante.

Elán confirmó haber asistido a fiestas en residencias de celebridades como Leonardo DiCaprio, aunque descartó haber asistido a las de Diddy. Sin embargo, señaló que solía retirarse temprano de estas reuniones, ya que el ambiente se volvía cada vez más tenso al caer la noche.

“Me tocaron varias fiestas en su casa. En el día llegas, todo bien, todo normal, la gente parece normal, un poco como de zombies, como de vampiros. Baja el sol, la cosa se pone un poquito medio extraña y te largas, bueno, eso hacía yo”. Elán

¿Quién es Elán?

Elán es una figura multifacética del mundo del entretenimiento que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Inicialmente conocida por su música, especialmente en la década de los 2000, con álbumes como Street Child y London Express. En los últimos años ha ganado gran popularidad como influencer y creadora de contenido en redes sociales.

“Midnight” fue una de las canciones más populares de su discografía y la ayudó a consolidarse como una artista con un sonido propio.

Elán comenzó su carrera musical a una edad temprana, lanzando varios álbumes de estudio y consolidándose como una artista relevante en la escena musical de su época. Sus canciones, en su mayoría en inglés, la llevaron a conquistar un público más allá de las fronteras mexicanas.

Con el auge de las redes sociales, Elán encontró una nueva plataforma para conectar con su audiencia. Su humor ácido, sus consejos y sus comentarios sobre diversos temas la convirtieron rápidamente en una de las influencers más queridas y seguidas en plataformas como TikTok con más de nueve millones de seguidores.