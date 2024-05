¿Carín León saca portada de terror? En redes apuntan que su disco ‘Boca Chueca’ da miedo

Carin León se encuentra de manteles largos por el nuevo lanzamiento de su álbum de estudio titulado “Boca Chueca Vol. 1". Sin embargo, no son las colaboraciones dentro del disco ni las letras de sus canciones lo que ha impactado más, sino su portada, que ha sido tachada de terrorífica.

Luego de anunciar su nuevo lanzamiento en Instagram, muchos de sus fans se alegraron de tener música nueva, pero varios comentaron en la sección de comentarios que la portada no era lo que esperaban.

Comentarios en redes

“CRISTO VIVE!!!! Ruego por el alma de mi familia y mis amigos. Que el poder y amor De Dios los cubra.. todavía están a tiempo de salvación”, “Es que pero porque d3m0ni0s? Porque la mayoría de los artistas usan a d3m0nios incluso al diablo? Porque tanta obscuridad? Perdón mi Carin, me gusta tu música pero esta portada es un no para mi. Y no es j0d3r ni criticar pero no soy una oveja que sigue al artista con ojos cerrados”, “Carin tienes mucho talento, y no necesitas de esa portada porque tu eres amor”, “Yo te amo pero esa portada da miedo y nada que ver con tus canciones bonitas”.