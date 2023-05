Carín León sorprende con su nueva figura, pero divide opiniones: “me gusta más llenito”

Carín León, intérprete de temas como ‘Tú', ‘Me la Aventé', ‘El Amor de tu Vida’, ‘Si tu Amor no Vuelve’ y gran amigo del boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y de Eduin Caz de Grupo Firme, revolucionó las redes sociales al compartir una fotografía en la que dejó ver su cambio físico.

“Terminando la sesión! Cansando al cuerpo, pa callar la cabeza! nos vemos esta noche Tuxtla!!”, escribió el cantante en la publicación donde compartió una imagen suya al terminar de entrenar y dejando ver que ha fortalecido su cuerpo.

Sin embargo, esta fotografía dividió opiniones en redes sociales, donde los internautas comenzaron a dejarle comentarios acerca de su físico, pues notaron que el cantante se estaba aplicando en el ejercicio, tal y como les dejó saber en su mensaje y la fotografía publicada.

Carín León sorprende al aplicarse en el ejercicio:

“Rúlate esa rutina”, le escribió el cantante C Tangana, como muestra de su apoyo sobre su disciplina en el ejercicio, y otros usuarios también le comentaron, “tu transformación es muy inspiradora, buen ejemplo de dedicación”, “olv”, “aplicadísimo (aplausos)”, “trágame tierra y escúpeme en esos brazos”, “está súper delgado”, “qué bueno, estaba muy panzón”, “así o más guapo”.

Carín León lucía diferente hace unos meses / Instagram: @carinleonoficial

Aunque hubo otros que se sorprendieron tanto por la transformación del cantante que le dejaron comentarios como, “te amaba como estabas antes”, “nooo, me gusta más llenito”, “muy buena su disciplina pero creo que si rebaja mucho, pierde la gracia que tiene al bailar”, "¿y la pancita? que vuelva”, “ojalá que no se ponga muy flaquito porque luego va a perder el encanto”, “solo no adelgaces más, así estás bien sabroso”, "¿y tus llantitas hermosas?”

Hasta el momento Carín no ha respondido a la ola de comentarios que desató su publicación, pero sí le contestó a C Tangana, diciendo que le compartiría su rutina de ejercicio.