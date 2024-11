Cazzu confiesa cómo ha sido criar a su hija como madre soltera: “He llorado”

Este 31 de octubre Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, fue tendencia en redes sociales porque rompió el silencio acerca de su turbulenta separación de Nodal y el vertiginoso matrimonio de este con Ángela Aguilar. Recordemos que la cantante argentina tras la ruptura con Christian se había mantenido con mucho hermetismo, pues su prioridad era su hija que tuvo con el mexicano.

Hace unos días, Ángela Aguilar en una entrevista salió a decir que “no hubo corazones rotos” al momento de retomar su romance con Nodal, pero Cazzu ya ha desmentido esta versión asegurando que llegó a su límite de guardar silencio sobre todo lo que se dijo de ella y su familia. Así lo dijo en una entrevista para el canal PLP de YouTube:

“Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo, hace poco, que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Ángela y Nodal) y que yo estaba en pleno conocimiento... Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco como en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”. Cazzu

Y aunque dijo que “sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón”, dejó claro que ella ya dio vuelta a la página y seguirá con su vida.

Cazzu, Nodal y Ángela

Cazzu comparte su experiencia como mamá soltera

En la misma entrevista, en medio de la polémica que la ha rodeado tras su ruptura con Christian Nodal, la artista reveló cómo su hija, ha sido su mayor apoyo y fuente de fortaleza en este difícil proceso.

Con una sinceridad que conmovió a sus seguidores, Cazzu confesó que ha compartido momentos de vulnerabilidad con su pequeña, demostrando que incluso las madres más fuertes necesitan llorar de vez en cuando.

“Mamá también puede estar triste, he llorado con (su hija) en brazos”, expresó la cantante.

Cazzu no esperaba ser madre pero estaba lista para amar a su hija

Asimismo, ante las preguntas sobre su maternidad, la artista argentina aseguró que, aunque llegó de manera inesperada, siempre se sintió preparada para este hermoso desafío. Asegura que todas las circunstancias se han alineado para crear un entorno lleno de amor y cuidado para su pequeña.

“Me tocó ser mamá en un momento que no esperaba, pero que estaba totalmente preparada, estaba todo dado para ser mamá, así que yo vivo una maternidad soñada, tengo la posibilidad de trabajar, de tener niñeras, de tener a mi bebé con todo”, explicó.

Por otro lado, ante la insistencia de los medios en vincularla constantemente con la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu expresó su deseo de que estas especulaciones cesen, ya que considera que están afectando negativamente el bienestar emocional de su hija.

“Si este no es punto final por mí, al menos que sea por mi hija, que es una bebita y que es una vida nueva, que hay que proteger”, añadió.

Cazzu embarazada

Cazzu revela cómo se enteró de la relación y boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu reveló que la decisión de terminar vino por parte de Nodal quien le aseguró que no era por otra mujer pero esa afirmación también fue una mentira: “A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto”, la cantante no reveló cuál fue la razón. Sin embargo una vez que contó como terminaron dijo:

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo. A través de los mismos medios, que fue a través de redes… Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía, había compartido algunas veces. Primero pensé que no era (verdad), resulta que sí”.

Agregó: “Fue una gran sorpresa, obviamente, no hice nada al respecto… Yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida, que no quiere formar parte de mi vida. Yo simplemente lo acepté… Para mí este es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiese gustado nunca tener que decir nada”.

Cazzu y Nodal terminaron su relación este 2024

Al momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado a las declaraciones de Cazzu.