¡Clausuran el pilates favorito de Mar de Regil! Vecinos aseguran que parecía set de Netflix

Recientemente trascendió que un exclusivo estudio de pilates ¡fue clausurado! Muchas famosas entraban y salían del lugar, entre ellas, Mar de Regil, hija de la famosa Bárbara de Regil, protagonista de Rosario Tijeras. ¿Cuál fue el motivo de la clausura? Te contamos lo que se sabe.

¿Por qué clausuraron el estudio Moon Pilates en Polanco?

El exclusivo estudio Moon Pilates, conocido por ser el favorito de varias generadoras de contenido como Mar de Regil, Sofía Ochoa y la ex Miss Mundo México, Ana Girault, fue clausurado por autoridades de la Ciudad de México tras una serie de movimientos sospechosos que encendieron las alarmas entre los vecinos de la zona.

El inmueble, ubicado en Aristóteles 165, fue intervenido por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), que colocó sellos de suspensión visibles en la reja principal. Todo ocurrió después de que residentes reportaran la entrada y salida constante de personas con ropa distinta, así como la presencia de camionetas blindadas estacionadas en el lugar.

Moon Pilates clausurado

¿Qué pasaba en el Moon Pilates clausurado en Polanco?

“Mis hijos pensaron que era un set donde grababan series de Netflix o algo de televisión, porque entraban chavos y chavas guapísimos, parecían artistas. Pero luego vimos que había camionetas blindadas y hasta guaruras, y ahí ya nos dio mala espina”, relató un vecino de la zona, quien pidió el anonimato por seguridad.

El INVEA, encabezado por Jorge Salvador Esquinca Montaño, acudió al sitio y, tras una inspección, colocó los sellos con folio INVEADF/OV/2026/2025, fechados el 24 de octubre de 2025. Las imágenes muestran la leyenda del Artículo 286 del Código Penal, que advierte sanciones de cárcel o multas a quien intente retirar los sellos oficiales.

El inmueble, que esta situado a unos cuantos metros del salón de belleza Silvia Galván Image Studio, es uno de los puntos más concurridos de Polanco, tanto por influencers como por socialités que frecuentan la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál era la actividad exacta que se realizaba al interior del edificio, lo que ha desatado aún más especulaciones.

Moon Pilates clausurado

¿Qué han dicho los administradores del Moon Pilates, tras ser clausurado?

El estudio hace unas horas lanzó un comunicado en el que mencionaron que sus sucursales, donde las influencers solían compartir sus rutinas de pilates con sus seguidores, permanecerán cerradas, ¡pero no dijeron por qué! Solo mencionaron que era debido a una situación ajena a su operación.

Las autoridades, por su parte, aseguran que estos operativos son parte de una estrategia de vigilancia impulsada por el gobierno de Clara Brugada, con el objetivo de detectar giros negros o actividades irregulares en zonas de alto perfil como la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según fuentes consultadas, la clausura permanecerá vigente hasta que concluyan las investigaciones sobre el uso del inmueble. Mientras tanto, los vecinos siguen con la intriga: ¿qué se escondía realmente detrás de las puertas del estudio favorito de las celebridades?