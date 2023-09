¿Cómo proteger a tu lomito de los cohetes este 15 y 16 de septiembre?

Descubre cómo calmar a tu mascota del ruido de los fuegos artificiales.

Ya estamos en la mera fiesta mexicana y con ella llega la temporada en la que los fuegos pirotécnicos predominan, y seguramente te has dado cuenta de que algunos perros entran en crisis por el sonido que producen los cohetes y la explosión que afecta su oído tan sensible.

Si tienes una mascota que la pasa muy mal en medio de estas situaciones, te damos algunas recomendaciones para proteger a tu perhijo.

Y es que a pesar de las numerosas campañas de concientización, en México el uso de fuegos pirotécnicos es algo común y que de forma frecuente en numerosas celebraciones. Por eso, toma nota. Cuidar de tus amigos de cuatro patas es más sencillo de lo que crees.

¿Qué hacer con tu lomito si hay cohetes por tu zona? / Pixabay



¿Qué hacer si tu perrito entra en crisis por los fuegos pirotécnicos?

Primero que nada debes poner atención a las señales de alerta, pues muchos perritos perciben el sonido de manera diferente, por lo que para unificar y saber si tú lomito está bajo estrés fíjate en su comportamiento, algunas alartas son:

Exceso de salivación,

temblores,

aullidos,

pérdida de equilibrio u orientación,

taquicardia,

convulsiones.

¿Qué hacer? Ejercicio, acompañamiento y distracción

1.- Ejercicio: Se recomienda salir con tu peludito a dar una vuelta o a hacer ejercicio. Es decir, cansarlo o relajarlo un poco. Esto con la finalidad de asegurar que gran parte de la noche esté dormido. También puedes hacer ejercicios o juegos en los que utilice su olfato, de esta manera caerá rendido.

2.- No dejes a tu perrito en el exterior: Si tu mascota se duerme en el patio de tu casa, es importante que por lo menos, durante la celebración del 15 de septiembre, le hagas un espacio al interior. El ruido podría aturdirlo e incluso hacerlo escapar de tu hogar.

3.- Reproduce música: Una de las acciones más útiles es reproducir música para proporcionar sonidos cómodos y familiares a tu mascota.

Incluso en las plataformas de streaming hay listas de reproducción creadas especialmente para combatir la ansiedad de los lomitos.

4.- Distrae a tu mascota: Deja a su alcance juguetes y premios para que se mantenga distraído.

5.- Ojo con la medicación: Considera la medicación como último recurso. Si has padecido situaciones graves en festejos anteriores, visita a tu veterinario para que pueda recetarte calmantes.

6. Retira los restos de pirotecnia: Finalmente, al día siguiente recuerda verificar que no haya restos de pirotecnia en tu patio o jardín, ya que es tóxico para los animales.

Método Tellington Touch

Otra forma de tranquilizar a tu perrito es con el metodo Tellington Touch. ¿De qué se trata? De acuerdo con Purina Latam, “Consiste en vendar ciertas zonas del cuerpo de tu perro de forma estratégica, que puede ser acompañada de una serie de toques (no masajes) realizados con los dedos de manera circular”.

Este método funciona porque tiene un efecto tranquilizador al lograr que la venda simule un abrazo, debido a que envuelve al animal y su efecto es estimular los receptores de las vías neuronales.

¿Cómo se debe vendar?

Para realizar este tecnica primero debes tener una tela o venda que debe ser elástica, para que podamos ponerla de manera más fácil.

Recuerda en todo momento que lo que estamos intentando es simular un abrazo.

No debes apretar. No queremos producir incomodidad en el animal. Al contrario, queremos relajarlo y que sepa que está contenido en ese momento de ansiedad. Si tu perro es arisco o no disfruta del contacto físico, esta técnica quizá no sea la más indicada para él.