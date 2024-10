¿Conductora de ‘Venga la alegría’ sufre malos tratos por parte de sus compañeros? VIDEO

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, se ha consolidado en la industria del entretenimiento como una de las personalidades más polémicas y competitivas. Sin embargo, también se ha ganado el cariño del público por su participación como conductora de ‘Venga la alegría’ en su edición de fin de semana.

La también actriz ha sido aplaudida por su gran actuación en el matutino de TV Azteca. Incluso, en redes sociales la señalan de ser una persona muy ocurrente y divertida, así como empoderada frente a las cámaras.

No obstante, el pasado fin de semana se habría metido en embrollos, tanto que fue exhibida por sus compañeros del programa. ¿La molestan?

Ferka se equivoca en ‘Venga la alegría, fin de semana’ y sus compañeros la exhiben ¿la tratan mal?

En la más reciente emisión del programa de Azteca, la exparticipante de ‘MasterChef celebrity’ explicó a sus compañeros la dinámica que llevarían a cabo en ese momento. Sin embargo, lo que se llevó los reflectores fue el contundente error que cometió.

La conductora no pudo explicar de manera fluida la actividad que harían en ese momento. Por esta razón, sus compañeros no lograron entenderle. ¡Se trabó al decir ‘conductores’!

Dicha equivocación no pasó desapercibida por Jawy Méndez y Pedro Prieto, quienes no tardaron en hablar de la situación. ¡En redes señalan que le hicieron bully¡.ng a Ferka!

“Ok, familia. Esta es una dinámica para ver si están bien abusados los conduuuuctores…”, dijo Ferka.

Jawy Méndez y Pedro Prieto critican error de Ferka en ‘Venga la alegría, fin de semana’

Jawy Méndez no tardó en hacer bromas en alusión a la dicción de Ferka. Aseguró que es ella quien no estaba “abusada”, tanto que no había podido dar las instrucciones del juego.

Por su parte, Pedro hizo algunas muecas que también se tomaron como una contundente mofa a Ferka.

Parece ser que Quiroz no se tomó estas burlas de manera personal, ya que optó por reírse de la situación. Al ver este suceso, Jawy explicó la dinámica a todos.

La actividad tomó su curso. Sin embargo, la red social de ‘Venga la alegría’ pidió, en broma, que dejaran de hacerle bullying a la actual conductora del programa por su equivocación.

“Ya no le hagan bullying a @Ferka y piensen un poquito más”. Venga la alegria

Usuarios en redes sociales también se pronunciaron respecto a esta situación. Algunos señalaron que Ferka “no tiene talento” para ser conductora del programa”. No obstante, otros defendieron a la actriz y destacaron que una equivocación de ese estilo la comete cualquiera.

