Consuelo Duval lanza publicación que explica su polémica reacción contra Federica Quijano

El hijo de Consuelo Duval confirmó que la cuenta de su mamá no fue hackeada y afirmó que ella es una defensora de los animales.

Luego de que Consuelo Duval acusara a Federica Quijano de botar perros a la calle, en un comentario de Instagram, donde la cantante de Kabah compartía la llegada de su nueva mascota.

Consuelo Duval lanza una publicación en sus redes sociales, que podría explicar su polémica reacción contra Federica Quijano.

“Tengo algo que platicarles ayer me fui al aeropuerto de Argentina. pude subirme al avión y al llegar a mi casa esto fue lo que pasó", escribió Consuelo Duval junto a un tierno video en el que la actriz aparece junto a sus seis perros, a quien abraza con cariño y les pide perdón por haberlos dejado unos días para irse a trabajar.

Con esta publicación, Consuelo Duval reafirma su amor por los perros, además su hijo Michel Duval confirmó el día de ayer, que su madre es una fiel defensora de los animales, y sería capaz de todo con tal de protegerlos, pues no tolera el maltrato, ni el abuso a los perros.

¿Qué le escribió Consuelo Duval a Federica Quijano?

“Rezo por él para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que ‘dizque’ rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, escribió la conductora de ‘Netas divinas’ en el Instagram de Federica Quijano.

La actriz Consuelo Duval sorprendió al reaccionar a la publicación de Federica Quijano, acusándola de botar perros a la calle. / Instagram: @federicaquijano

Federica Quijano niega acusación de Consuelo Duval

Ante la polémica cabe señalar, que Federica Quijano se defendió y desmiente a Consuelo Duval.

“He dedicado mi vida entera a cuidar a los animales. He rescatado millones de animalitos. Me parece una injusticia, me parece un tema de difamación”.

Federica Quijano asegura que no entiende señalamientos de Consuelo e incluso afirmó que desea poner su propio albergue de mascotas en un futuro. / Instagram: @federicaquijano

“No está padre que una compañera te exponga sin saber lo que está diciendo eso es lo más grave. Me parece sumamente injusto y de muy mal gusto que una amiga o que consideras tu amiga que no te pregunte”, comentó Federica Quijano a DPM.