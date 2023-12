Cristina Pacheco: Así fue su íntima historia de amor con el escritor, José Emilio Pacheco

La tarde de este jueves 21 de diciembre se confirmó el sensible fallecimiento de Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, a los 82 años de edad.

Su hija, Laura Emilia Pacheco, dio a conocer esta lamentable noticia a través de su cuenta de Facebook. Por esta razón, el mundo del periodismo está de luto, dado que la comunicadora construyó una memorable trayectoria en los medios.

Tras la lamentable pérdida de la conductora de Aquí nos tocó vivir, también se ha recordado su gran historia de amor con el escritor José Emilio Pacheco.

Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco; así fue su historia de amor

Cristina y José Emilio se conocieron gracias a que Carlos Mosiváis los presentó, por lo que en 1965 decidieron casarse. Como fruto de su amor, tuvieron dos hijas, Laura Emilia y Cecilia Pacheco. ¡Estuvieron juntos por 53 años!

La pareja fue considerada como una de las más importantes de la cultura mexicana, ya que compartían intereses, así como su gusto por la escritura. Sin embargo, siempre fueron muy mesurados con su vida privada, aunque en el libro de Cristina, Eterno viajero, dejó al descubierto un poco de lo que fue su romántico e íntimo amor.

Incluso, la misma escritora dejó claro para una entrevista de un periódico de circulación nacional que José Emilio que él nunca le dio indicaciones de cómo escribir: “Él nunca quiso ser maestro de nada, aunque lo fue de muchas cosas pero sin proponérselo, pero él me enseñó algo que yo sabía pero lo enseñó todavía más, el sentido que tiene el trabajo, él me decía: ‘Aunque nadie te lea, si tú eres feliz haciendo eso y crees que eres honesta, sigue haciéndolo, toda la vida, cuando te dé la gana”.

El libro consta de historias y grandes anécdotas donde siempre se siente presente la figura de José Emilio Pacheco, quien falleció en enero de 2014, luego de un golpe en la cabeza mientras se encontraba solo en su casa. Desde entonces, Cristina plasmó su sentir al estar sin su más grande amor en las páginas de su libro.

“Bajé a la cocina para hacer café. Aunque no lo creas, resulta muy difícil y requiere de cierto valor preparar una sola porción de lo que sea cuando siempre has hecho dos” Eterno Viajero

En el mismo libro destacó unas palabras en las que puntualizó que esperaría el día en que él regresara:

“Mañana escribiré en la primera libreta de las muchas que tendré que llenar contándote mi vida hasta el día en que vuelvas. Ya sé que esta vez no será pronto. En cierta forma es mejor: me darás tiempo de cumplir con todos tus encargos, entre ellos encontrar la pluma negra con la que tenías mejor letra. Esto me recuerda otro de mis pendientes: descifrar lo que escribiste en hojas sueltas las noches anteriores a tu viaje. Hice una pausa. Me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú".

¡Luego de nueve años, finalmente se volverán a encontrar!

¿Quiénes son las hijas de Cristina y José Emilio Pacheco?

Como fruto de su matrimonio, Cristina Pacheco y José Emilio Pacheco dieron vida a sus dos hijas: Laura Emilia Pacheco Romo y Cecilia Pacheco Romo.

Laura quiso seguir los pasos de sus padres y estudió la Licenciatura en Letras inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Comenzó su trayectoria literaria con su primer libro de título, El último mundo, que lo conforma crónicas del México cotidiano.

Por su parte, de Cecilia no se dispone de mucha información, aunque en el sitio Búho Legal establece que tiene una maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana. Funge como profesora en la misma institución y porta el grado de doctora.

Descanse en paz, la gran periodista Cristina Pacheco.