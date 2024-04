Critican a Danna al explicar por qué ya no es “Paola” y dejar atrás a la niña buena

Con el lanzamiento de su esperado álbum ‘Childstar’, la cantante Danna Paola, ahora conocida simplemente como Danna, no solo busca cautivar con su música, sino también compartir su lado más íntimo y personal al contar historias que le trajeron un cambio a su vida, así como traumas.

Desde que dio a conocer que quería ser conocida solo por “Danna”, se desató un debate en redes sociales en la que internautas expresaban que era imposible que eso sucediera, comparando algunas marcas que han intentado también un cambio de nombre y que finalmente la gente sigue llamando igual que antes porque ya estaba muy posicionado de esa forma.

Sin embargo, detrás de esta decisión hay profundas reflexiones y experiencias personales que la artista ha compartido en una entrevista con Studio 92.

Danna lanzó su nuevo álbum y está dando de qué hablar

¿Por qué Danna se cambió el nombre?

Según Danna, estaba inconforme con su nombre porque nunca le gustó el “Paola”, además de que tiene el deseo de distanciarse del personaje infantil que marcó sus inicios en el entretenimiento bajo este nombre artístico.

“Yo fui una niña muy solitaria, me faltó mucho amor, muy alejada de mi familia, pero siempre estuve enfocada en mi trabajo”, reveló.

Cuanto sufrimiento ha vivido María Belén alias Patito alias La niña de la mochila azul alias la que saliocon Derbez alias Danna Paola pic.twitter.com/ZWRrmc6uCi — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 13, 2024

Es por eso que este álbum significa también un proceso de sanación y crecimiento personal al dar a entender al público que ya no es la niña buena a la que conocieron.

Danna también compartió que durante años ha ido a terapia y en un proceso de introspección confrontó a sus traumas del pasado e inició el proceso de creación de este material donde habla, según ella, de estas etapas, tales como su gusto por una mujer a la que nunca le confesó su amor.

“Algo con lo que crecí hasta el día de hoy fue con esta obsesión por trabajar y por no parar, entonces llegó un punto de cansancio e introspección en donde yo dije, ¿por qué me llamo Danna Paola, no me gusta cómo me llamo, nunca me ha gustado mi segundo nombre, lloraba, entonces siempre he vivido a través de un personaje que me crearon”, contó.

Además de enfrentar y superar sus propias batallas personales, Danna espera que su historia y su música sirvan de inspiración para otros, pero sus declaraciones en esta promoción del álbum han dado mucho de qué hablar en redes sociales.

En otra entrevista, en ‘El podcast del momento’ con Burrita Burrona y Turbulence, la cantante fue más desenfrenada y dijo que ya no es una niña.

En la plática dijo que está por cumplir 29 años y quiere desprenderse de la imagen de que es una niña: “Soy un adulto, la gente com que todavía sigue en esto de ‘ya no es la linda niña’, no güey, me gusta c0g3r... v3rg4”, señaló.

Esta nueva personalidad de Danna Paola, está muy forzada y vulgar. Quizá físicamente no es la misma niña de antes, pero mentalmente sí lo es.pic.twitter.com/BMcLywRYJu — 𝙃𝙤𝙢𝙞𝙚𝙧𝙙𝙤𝙬 (@homierdow) April 16, 2024

Critican a Danna por sus declaraciones detrás de su cambio de nombre y mensaje de su nuevo álbum

Esto generó más comentarios al respecto y los internautas dejaron opiniones como: “demasiado exagerado, creo que su mejor etapa fue cuando estuvo en Élite, no se veía nada falsa en sus entrevistas o participaciones en programas, ya esto se ve muy forzado”, “no soy espantado pero qué vulgar, no hay ninguna necesidad, Niurka 2”, “forzada, inventada, tiene ya casi 30, nadie la tiene en el concepto de niña, por Dios. En serio qué inventada es esta mujer”, “pues no sé quién pensaba que era una ‘niña linda’”.

Incluso el exactor José Luis Reséndez se atrevió a opinar como todos los internautas acerca del cambio de personalidad de Danna: “Yo aquí no veo por ningún lado una niña linda, yo veo una chamaquita inmadura y vulgar sin identidad propia haciéndose la chistosita en búsqueda de aceptación y atención, tratando de imponer una personalidad forzada dentro de esa misma búsqueda, con problemas internos más importantes que resolver”, escribió en los comentarios del video.

