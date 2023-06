Critican a Danna Paola por posponer concierto de su XT4S1S Tour: “no gasten su dinero, siempre cancela”

En octubre de 2022, Danna Paola pospuso un concierto que se llevaría a cabo en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, para que en febrero finalmente fuera cancelado, acto por el que fue señalada.

Danna Paola nuevamente se pone en el blanco de comentarios, al posponer otro concierto más de su gira XT4S1S Tour, y es que tan solo un día antes del show comunicó que esté seria cancelado al momento.

Fue por medio de las redes sociales de Near You Entertainment que se dio a conocer el pasado 2 de junio que la presentación programada para este 3 de junio en Jardines de México sería pospuesto:

“Queremos informales que por causas de fuerza mayor y para darle a todos los asistentes el espectáculo que merecen, la presentación del XT4S1S Tour, que estaba programada para este sábado 3 junio en Jardines de México, cambiará de fecha”, rezaba el comunicado.

Pese a que no dieron una nueva fecha, comentaron que en los próximos días Danna lo daría a conocer, pero que de igual manera y así lo querían podrían pedir un reembolso.

Danna fue sumamente criticada por hacer el aviso de cancelación con solo 24 horas de anticipación. / Instagram: @dannapaola

Los fans señalaron a Danna de ser poco profesional

Como el comunicado fue lanzado solo 24 horas antes del evento, muchos internautas se fueron contra la cantante y es que varios de ellos ya tenían sus planes para ese día e incluso otros se dieron a la tarea de viajar a dicho lugar con el fin de disfrutar el show:

“No manchen, esa Danna va a terminar por manchar su nombre y después no venderá ningún boleto si sigue cancelando shows”, “Se llene o no tiene que dar el show”, “Qué poco profesional y dice que tiene muchos años de experiencia, demuestra lo contrario”, “Yo viajé hasta aquí solo por ella, me rompe el corazón”, “Arruinó mi día de cumpleaños, todo iba a ser perfecto y se vino abajo”, “Viajamos desde Acapulco pagamos hospedaje y gastos de casetas y gasolina”, comentaron usuarios.

El concierto se tenía previsto para la tarde es este sábado 3 de junio. / Instagram: @dannapaola

Pero eso no fue todo y es que los propios fans, recomendaron a las personas de Cancún, lugar en donde será su próximo concierto, que no inviertan su dinero, ya que seguramente volverá a cancelar:

“Pero no canceles como siempre, por favor, ya tengo mis boletos”, “Ya deja de cancelar conciertos, por favor”, “No compren siempre cancela y aparte ni dan los reembolsos”, “Llevamos días esperando y cancelas un día antes. ¡Qué poca!”, “No compren, les va a cancelar a última hora”, "¡Qué lástima da esta niña! Cancela en todos los lugares donde se va a presentar solo porque no vende los boletos suficientes”, señalaron fans.

¿Danna cancela concierto por causas de fuerza mayor?

Pese a que el comunicado decía que por causas de fuerza mayor el show se cancelaba, en Instagram compartió unas historias de una comida que tuvo y luego una acompañada foto de su pareja en una fiesta pasada.

Danna compartió algunas historias en Instagram, por las cuales sus fans dudaron que el concierto se cancelara por un caso de fuerza mayor. / Instagram: @dannapaola

Pero eso no fue todo, sino que publicó una más a bordo de un avión, por lo que ahora se encuentra de viaje, acto que nuevamente sus fans reclamaron, ya que si se tratara de algo complicado no se daría a la tarea de estar posteando historias o al menos eso señalan sus seguidores.