Cynthia Rodríguez celebra su blessingway junto a Kristal Silva y Laura G para recibir a su bebé

Cynthia Rodríguez celebró su blessingway organizado por Laura G.



La cuenta regresiva para el nacimiento del primer hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera comenzó y la exacadémica ya está a unas semanas de dar a luz.

Por este motivo, la exconductora de Venga la alegría celebró su blessingway, un ritual espiritual de bendición, junto a sus amigas del matutino, Kristal Silva y Laura G, para darle la bienvenida a su bebé.

Fue precisamente Laura G quien organizó la ceremonia en donde las invitadas se vistieron de blanco y lucieron una corona de flores.

Ahí, todas aceptaron buenos deseos, oraciones, amuletos, masajes y regalos simbólicos, para desearle a Cynthia la mejor de las suertes cuando se convierta en mamá por primera vez.

Cynthia fue quien compartió cómo fue esta celebración con algunas fotografías del momento a través de redes sociales.

Cynthia recibió bendiciones de sus amigas y familiares / Instagram: @cynoficial

“Blessingway de Leoncito. Gracias amiga Laura G por organizar una tarde que no voy a olvidar nunca con mis mujeres favoritas. Gracias @cantoartico por tanta magia y llevarnos de tu mano en esta ceremonia tan hermosa, me quedo llena de amor y me siento muy poderosa”, escribió Cyn mientras lucía su pancita de embarazo.

“Gracias a mi mamá, a mis hermanas y a mis amigas que estuvieron hoy, por siempre tener el mejor consejo para mí, por apoyarme y sostenerme cada día. Las amo”, concluyó.

Por su parte, las famosas amigas de Cynthia también le dejaron saber lo mucho que la quieren y junto a otras fotografías escribieron, “Te amamos amiga”.

La mamá de Cynthia también estuvo presente / Instagram: @cynoficial

¿De qué se trata un blessingway?

Blessingway es un término en inglés que por su traducción se entiende, “camino a la bendición” y es una ceremonia espiritual de la cultura de los nativos Navajos de América del Norte.

Estos llaman blessingway al ritual en el que ofrecen una bendición a algunas transiciones en la vida como el paso de niña a mujer o un embarazo.

Esta ceremonia se diferencia de un baby shower porque más que dinámicas divertidas y regalos, la mamá se encuentra rodeada de sus personas más cercanas en donde le brindan apoyo emocional en lo que le resta del embarazo, así como para que el parto salga bien, a través de oraciones y rituales guiados hacia la creación, armonía, curación y paz.