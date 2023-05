Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya preparan todo para la llegada de su bebé

Cynthia Rodríguez compartió que se encuentra disfrutando al máximo su primer embarazo.

A finales del mes de marzo Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron en sus redes sociales que se convertirán en padres por primera vez. La pareja reveló el género de su primogénito y el nombre que ya eligieron para él.

“La luz de Dios ha toca nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, escribió el famoso matrimonio, en donde también revelaron que tendrían un varón.

A partir de este anuncio Cynthia Rodríguez comparte con sus seguidores algunos detalles de su embarazo y en ocasión reveló que ya se encuentra lista para recibir a su pequeño.

Cynthia ha demostrado estar muy feliz y plena disfrutando cada etapa de la gestación / Instagram: @cynoficial

“Pues aquí andamos eligiendo todas las cositas y las mejores cobijitas. También estamos eligiendo esterilizador. Mil gracias por estar al pendiente, vamos a comer y seguimos con las compras y les mandamos besos”, dijo la conductora.

Cynthia Rodríguez se vuelto muy activa en redes sociales por su embarazo / Instagram: @cynoficial

Para esta ocasión Cynthia fue acompañada por su esposo Carlos Rivera y aunque no suelen subir fotos juntos en una de las historias de Instagram, la presentadora tomó un pequeño video en donde se alcanza a ver la mano del cantante en su pancita.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están muy felices con la llegada de su bebé / Instagram: @cynoficial

Finalmente, la también cantante mostró todas las compras que realizó para recibir a su bebé: “les voy enseñar un poco de lo que compramos, estos son básicos si me dijeron que los voy utilizar muchísimo compré de 3 meses, 6 meses ya compré hasta 9 meses y 12 más vale”.

Agregó: “compré pijamas, unos cambios, guantes y calcetines también. Estas cobijas son lo máximo yo no sabía que había tantos tamaños y para tantos usos me encantan. No podían faltar sus toallas y también su batita, me dijeron que los baberos”.