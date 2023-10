Daniela Luján anuncia que está comprometida ¡Hay boda en puerta!

Daniela Luján confesó que se encuentra muy feliz en su vida personal, ya que hace algunas semanas recibió el anillo de compromiso. Sin embargo, no lo había querido compartir con sus fanáticos, pues suele ser muy discreta con su vida privada.

En una entrevista con varios medios, la cantante reveló que su novio, Mario Alberto Monroy, le pidió que fuera su esposa y ya le entregó el anillo de compromiso.

La joven que ha participado en novelas como Cómplices al rescate y Una familia de diez detalló que su boda será pequeña y solo estarán invitadas las personas importan para ambos.

Daniela Luján

“Me gustaría que fuera una boda relajada, muy relajada. Sí de amigos y de gente que queramos y nos quiera como pareja, que esté chido. Pero no queremos que a uno le den el menú con un plato y al otro no, no queremos esas cosas”.