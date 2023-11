Daniela Parra envía indirecta “a quien corresponda” al ritmo de “la envidia les corroe; mi vida les agobia”

Daniela Parra, la primogénita de Héctor ’N’ y actual participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, se ha ganado el corazón del público. Y es que la audiencia le ha mostrado su apoyo a la joven que realiza sus pininos en el mundo del espectáculo gracias al reality del programa Hoy.

Actualmente baila con Rafael Nieves en el concurso del matutino y ha compartido lo mucho que se ha esforzado y lo orgullosa que está su padre Héctor ’N’, quien desde la cárcel no se pierde sus presentaciones y aprovecha cada oportunidad para darle consejos. Hace tres semanas hasta le envió un ramo de flores al programa.

Sin embargo, su participación no ha sido del agrado de todos. Hace tres semanas su media hermana, Alexa Hoffman, expresó su desaprobación contra la producción de Hoy, y, sin nombrarla, arremetió en contra de Daniela Parra.

Héctor N quiere salir de la cárcel para ensayar con Rafa y Dani / YouTube

De acuerdo con el comunicado de Alexa, el matutino de Televisa está “promoviendo y resaltando a un agresor y delincuente”. Incluso, acusó a su media hermana de ser “la cómplice que se atrevió a mentir frente a un juez”

Ante la indignación compartida por Alexa Hoffman, Daniela Parra respondió: “La neta, no. Yo estoy trabajando simplemente. A ver, ¿por qué cuando yo vendía tamales no salieron a decir lo mismo? A mí no me afecta. Yo sigo trabajando. En mi trabajo me siguen... Gracias a Dios tenemos mucho apoyo y es por eso por lo que seguimos avanzando”, expresó en un encuentro con los medios.

Daniela Parra manda indirecta

Daniela Parra compartió un TikTok en el que aparece cantando en un clip la canción A quién le importa que cantara originalmente Alaska y Dinarama en los 80, y luego Thalía, y se volviera casi un himno especialmente para la comunidad LGBTTIQ+:

“La gente me señala.

Me apunta con el dedo.

Susurra a mis espaldas

Y a mí me importa un bledo.

¿Qué más me da?

Si soy distinta a ellos.

No soy de nadie.

No tengo dueño.

Yo sé que me critican.

Me consta que me odian.

La envidia les corroe.

Mi vida les agobia.

¿Por qué será?

Yo no tengo la culpa.

Mis circunstancias les insultan.”

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

En el video, Daniela aparece sonriente y bailando la canción. Además, comparte una pequeña dedicatoria: “A quien corresponda. Dominguito inspirador”.

Con este mensaje, deja claro que sea quien sea no se detendrá ante las personas que no estén de acuerdo con su participación en Las estrellas bailan en Hoy.