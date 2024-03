Daniela Parra: Sus primeras declaraciones ante la nueva sentencia de su padre Héctor ‘N’

Luego de que el juez determinara darle a Héctor ‘N’, una sentencia de 13 años y 10 meses de prisión así como pagar 109 mil pesos a Alexa como reparación del daño por los delitos de corrupción de menores y abuso s3xual en agravio a la entonces menor, fue su hija mayor Daniela Parra quien reacciona a esta resolución.

“Estábamos conscientes de que le podrían haber dado más años. Estamos confiados de que la verdad está de nuestro lado y bueno ahora vienen más instancias”, dijo a TVNotas en una transmisión en vivo.

Daniela Parra no dejará a su papá: Van a interponer un amparo

Daniela comentó que ya están trabajando en el amparo para ayudar a su papá. “Ahora sigue armar el amparo, ya se nos unieron unos especialistas profesionales en defender a personas inocentes y bueno ahí vamos”, indicó.

Al preguntarle sobre qué expectativas tiene respecto a esta nueva sentencia respondió: “No teníamos ninguna porque este fallo no nos afectaba en nada. Nosotros ya estamos trabajando en un amparo, por eso no nos preocupaba. Dentro de lo malo esto es lo bueno, porque esto era las mínimas que le podían dar”.

Daniela Parra lanza indirecta a Alexa Hoffman / Redes sociales

La ganadora de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ comentó: “Con Alexa siempre he sido muy respetuosa, las que tienen un problema conmigo son ellas. Siempre me he mantenido al margen, siempre he sido honesta y así seguiré hasta que esto termine”, concluyó.