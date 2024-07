Danna responde contundente a las críticas tras de reprobar los “arreglitos” estéticos ¿Ella tiene cirugías?

Danna ha estado envuelta en la polémica en los últimos meses. La famosa cantante mexicana se ha convertido en objeto de críticas luego de que ha hecho controversiales declaraciones que no han sido del agrado de usuarios.

Recordemos que la intérprete de ‘Oye Pablo’ manifestó que prefería más a España que a su natal México en medio de una dinámica de preguntas y respuestas. En ese momento, la también actriz se defendió de las críticas y aseguró que siempre ha puesto en alto su país a lo largo de su carrera.

Danna está en contra de los procedimientos estéticos

Ahora, Danna causó revuelo entre cibernautas en redes sociales luego de que manifestó su postura respecto a los arreglitos estéticos. Puntualizó que está en contra de esta práctica. Sin embargo, remarcó que ella está muy segura de su físico, pese a la presión mediática.

“A ver quién se ve mejor, quién tiene mejor cuerpo. Ay, quién tiene mejor cara, que si me inyecto los labios. Yo estoy muy en contra. Yo quiero envejecer con mi cara. Me da mucho miedo el rollo de los fillers” Danna

Usuarios no tardaron en reaccionar a las declaraciones de Danna, ya que, según ellos, ha tenido varios cambios físicos en su rostro.

Danna se defiende de las críticas tras estar en contra de los arreglos estéticos

Como es su costumbre, la intérprete de ‘Mala fama’ no tardó en responder a las críticas de usuarios en redes sociales, quienes señalaron que ella se ha sometido a diversas cirugías para mejorar la apariencia de su rostro.

A través de un encuentro con la prensa por motivo de los Premios MTV Miaw 2024, la cantante manifestó su total molestia e incomodidad ante los señalamientos de cibernautas.

“Siempre he estado bajo la opinión pública, yo creo que sobre todo hay que dejar de opinar sobre el físico de las personas, porque no sabemos cuántas inseguridades podemos crear en esas personas, y recibir críticas y burlas acerca de mi físico, solamente habla del ejemplo que tratamos de cambiar”. Danna

Reiteró su postura ante las críticas en redes sociales hacia el físico de las mujeres: “Yo he crecido, ustedes obviamente me han visto crecer bajo la opinión pública toda la vida, y yo creo que tenemos que parar de opinar sobre el físico de las personas, sobre todo porque no sabes qué inseguridad les puedes generar y por eso haces miles y uno más cambios para ser aceptados”.

Sin embargo, Danna no reveló si se ha sometido a un “arreglito” en su rostro, luego de que presentó un contundente cambio desde que se enfocó en su carrera musical.

