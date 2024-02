David Bisbal, destrozado porque su padre con Alzheimer ya no lo reconoce

El reconocido cantante español, David Bisbal, se encuentra atravesando un momento difícil debido al padecimiento de Alzheimer que afecta a su padre, José Bisbal.

Esta situación ha dejado una profunda huella en la vida del artista, quien se ha visto obligado a replantearse su enfoque hacia el futuro. Ante la preocupación natural por heredar la enfermedad, Bisbal se muestra decidido a vivir el presente de la manera más plena posible.

En una reciente entrevista a ‘Venga la alegría’, el cantante compartió su filosofía de vida, priorizando el momento presente y su familia sobre cualquier otra cosa.

¿David Bisbal teme heredar el Alzheimer?

A pesar de la incertidumbre que genera la posibilidad de heredar el mismo padecimiento degenerativo, Bisbal adopta una actitud valiente y decidida a enfrentar los desafíos que puedan surgir en el camino.

“Nunca he pensado eso. Vivo el presente, y vivo con mi familia, que es para mí lo más importante por encima de la música. De eso no cabe la menor duda. Prefiero vivir el presente y trabajar el presente para tener una vida lo más sana posible”. David Bisbal

En cuanto a su situación emocional, el cantante reconoce la tristeza que siente al ver que su padre ya no lo reconoce, pero se esfuerza por mantener una actitud positiva cuando está con él. Bisbal relata cómo busca enfocarse en los momentos felices junto a su padre, encontrando consuelo en cada sonrisa compartida.

Daniel Bisbal reconoce que le duele mucho que su padre ya no lo reconoce

“Está feliz. Está en su mundo, por así decirlo, pero estoy contento porque cada vez que tengo la oportunidad de verlo, cuando yo le muestro una sonrisa, él me sonríe y eso es lo que más me importa. Cuando estoy con mi padre, no muestro mi tristeza, aunque por dentro estoy triste de sentir que no me conoce. Cuando lo veo, le digo: ‘Pepe ¡qué guapo estás! Mira qué bien, qué afeitado tan bonito llevas y se pone contento. Se pone feliz”, comentó al programa.

Instagram @davidbisbal



Esta experiencia ha sido también una oportunidad de aprendizaje para Bisbal, quien ha desarrollado una mayor empatía hacia quienes enfrentan situaciones similares. El cantante ha transformado su perspectiva sobre el Alzheimer y le ha permitido valorar aún más los momentos compartidos con sus seres queridos.

