David Faitelson noquea a TUDN por poner a Peso Pluma a comentar pelea del Canelo Álvarez

El comentarista de ESPN, quien también colabora en un programa de la televisora de San Ángel, dijo en tono de broma que se tenía que adaptar a los tiempos actuales.

Peso Pluma debutó como comentarista deportivo la noche de este sábado, durante la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra John Ryder. El intérprete de Ella Baila Sola estuvo como invitado en la mesa de narradores de TUDN, la cual, estuvo integrada por Carlos Aguilar ‘El Zar del Boxeo’, Leonardo Riaño y Ricardo ‘Finito’ López.

Si bien, Peso Pluma tuvo pocas intervenciones durante la pelea y, en realidad, platicó algunas anécdotas de su trayectoria en la música, se dio el lujo de cantar a capella algunos versos de sus canciones durante la narración y mostró su apoyo hacia ‘Canelo’ Álvarez.

Por su parte, David Faitelson se mostró muy crítico respecto del rendimiento del boxeador mexicano, ya que, se esperaba que venciera por nocaut al pugilista británico, quien le aguantó los doce rounds de la pelea, a pesar de haber caído en dos ocasiones.

Canelo Álvarez ganó por decisión unánime la pelea contra John Ryder / Instagram: @canelo

David Faitelson se burla de TUDN por invitar a Peso Pluma

Fue durante una de las transmisiones de ESPN, que David Faitelson “no dejó títere con cabeza” y no solo arremetió en contra del ‘Canelo’ Álvarez, sino que, también guardó un dardo para TUDN.

En la mesa de debate que analizó la pelea que se llevó a cabo en el Estadio Akron, el comentarista aprovechó para hacer sorna de las intervenciones de Peso Pluma durante el combate y, a manera de broma, Faitelson comentó que debía adaptarse a los nuevos tiempos:

Peso Pluma estuvo como comentarista invitado en TUDN / Twitter: @PesoPlumaReport

“Tengo que adaptarme a los tiempos modernos, incluyendo que la narración en México, en uno de los canales, tenía a hoy un muy reconocido cantante, a Peso Pluma. Imagínese usted que yo estoy esperando un comentario de Peso Pluma, para que me diga cómo o por qué el ‘Canelo’ no es capaz de noquear a John Ryder, pero está bien, no hay problema, puedo con eso y con más, nos adaptamos a las épocas”, dijo el comentarista de ESPN.

David Faitelson se burla de TUDN y Peso Pluma / Instagram: @davidfaitelson_espn@davidfaitelson_espn@davidfaitelson_espn

Por su parte, TUDN compartió varias publicaciones en sus redes sociales en las que reconoció la intervención de Peso Pluma, mientras que Faitelson siguió con sus críticas hacia ‘Canelo’ Álvarez, a través de su cuenta de Twitter.