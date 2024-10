El chef Mariano Sandoval le responde a William Valdés por exponer que no se llevaban bien en VLA

Recientemente, William Valdés dijo en el pódcast de Roberto Carlo que no se llevaba bien con dos excompañeros de VLA: Ricardo Casares y el chef Mariano Sandoval.

En cuanto al chef, ahondó sobre su enemistad y dijo que no le gustaban los comentarios que hacía sobre él al aire.

Respecto a esto, Sandoval respondió recientemente afuera de Televisa y dijo: “Tengo que decir que sí, la premisa principal de estos comentarios por parte de William Valdés es que él y yo después de coincidir laboralmente, no fuimos amigos”.

“William Valdés no miente. Tiene razón. No generamos una amistad y eso es muy natural. En un trabajo tenemos la suerte que haya personas que se cuelen en lo más profundo de tu vida, de tu corazón, con los cuales haces una amistad para toda la vida como me ha pasado a mi”.

“Pero también hay otro grupo de personas que meramente coinciden en el foro, y que se quedan ahí y eso también es válido. Eso también es correcto”, explicó.

Mariano también agradeció que su excompañero en el matutino de Azteca fue respetuoso en cuanto a su trabajo y pese a todo, el chef dice que lo valora. “Coincido que el día que nos encontremos nos vamos a saludar porque fue algo meramente que pasó en el foro. Ambos sabemos que no fue personal”.

Y acerca de los momentos a los que se refirió William en los que Mariano hacía bromas sobre él, comentó: “Eran momentos televisivos muy divertidos… también la pasamos bien”.

Mariano también agradeció que Roberto Carlo le advirtió que el video saldría esta semana ya que ellos tienen una buena relación: “Estoy agradecido con el anfitrión de este programa, que por supuesto ya vi el contenido, claro que me acerqué porque me lo hicieron saber y Roberto tuvo la atención de escribirme desde el fin de semana para hacerme saber que este comentario había salido, que estuviera preparado, así que le mando un abrazo”.

Los internautas han expresado su apoyo a Mariano Sandoval dejando comentarios como: “Si William tuvo problemas en Telemundo, Univision, Azteca, ¿entonces quién será el problema?”, “ay, William, por eso no consigues trabajo rápido”.

Mariano Sandoval y su incorporación a Televisa

En otro tenor, sobre su reciente cambio de televisora dijo que se siente muy feliz y agradecido con la productora del programa ‘Hoy’, así como con todos sus compañeros, quienes lo han recibido muy bien.

“Ha sido muy emocionante tener la oportunidad de estar en otra empresa, conocer otras formas de trabajo. También tener cerca de mi a referentes de la televisión, ha sido un regalo gigantesco. Me siento todos los días con los ojos abiertos y las orejas totalmente claras para aprender lo más que se pueda”.

“Hay un ambiente muy cálido, muy relajado y eso hace que estés muy concentrado en tu labor”, agregó resaltando que es importante tener un buen ambiente de trabajo.