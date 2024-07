Elizabeth Gutiérrez vuelve a hablar sobre su ruptura con William Levy: “Hice lo mejor que pude”

A inicios de abril, Elizabeth Gutiérrez anunció su separación de William Levy después de más de dos décadas juntos. Esta noticia conmocionó a sus seguidores, pero pronto surgieron revelaciones sobre su presunta crisis de pareja, que involucrarían infidelidades, altercados domésticos y celos.

Escándalos y polémicas tras la ruptura de Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Además de las supuestas infidelidades, se filtró que hubo cuatro altercados domésticos en su casa de Florida. Uno de estos informes policiales se filtró a los medios, en los cuales Elizabeth Gutiérrez reveló que William Levy la echó de la casa, dejándola sin recursos económicos ni vehículo. Actualmente, reside en un apartamento junto a su hija, alejada del hogar que compartían.

Los famosos terminaron su relación porque van por caminos distintos / Instagram

Mira: William Levy envía conmovedor mensaje a sus hijos tras su separación de Elizabeth Gutiérrez

A casi tres meses de su separación, la actriz se sinceró con su amigo Alejandro Chabán en su pódcast, donde habló de su ruptura con William Levy, con quien estuvo durante 20 años.

“Hay momentos en la vida en los que toca tomar decisiones aunque no quieras. Como te dije, me agarro de la fe y trato de escuchar mi corazón. Nunca me ha importado el qué dirán. Realmente no me importa, porque al final del día tú sabes la verdad. Las redes sociales dicen el 5% de tu realidad y me cansé de dar tantas explicaciones”. Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez afuera de casa con William Levy hablando con policías. / Captura de pantalla/Instagram: @elgordoylaflaca

Checa: ¡Drama en Masterchef Celebrity: Los Hielitos se derriten y uno es eliminado!

La actriz compartió que se sintió muy frágil al ver cómo se había filtrado su video del altercado doméstico a los medios estadounidenses, sin su conocimiento.

Elizabeth Gutiérrez no se arrepiente de haber sacrificado su carrera

Elizabeth Gutiérrez expresó que, al contrario de lo que muchos pueden imaginar, ella no se arrepiente de haber hecho a un lado su carrera porque fue una decisión propia.

“Puse a un lado mis sueños, todo. Pero está bien. Esa fue una decisión propia que yo con todo el amor del mundo tomé y no me arrepiento de nada, de ninguna decisión que hice porque tuve la dicha de poder estar con mis hijos en casa y eso se lo agradezco a él (William Levy), que fue un buen proveedor que siempre nos dio lo mejor. No había cosa que él no nos quisiera dar, o sea trabajó durísimo por todos, por mí, por sus hijos, por la familia. Entonces me siento muy afortunada de haber podido estar con mis hijos y lo volvería a hacer una y mil veces”. Elizabeth Gutiérrez

La actriz no quiso profundizar en las razones de la ruptura con William Levy. Sin embargo, expresó que hoy en día los dos se están enfocando en hacer sentir seguro a sus hijos. “Los dos estamos 100% presentes en su vida, eso no cambia para nada. Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien, de que aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido de todos modos esa relación, entre ellos y papás no cambia”, dijo Elizabeth Gutiérrez.

Finalmente la actriz se encuentra mirando hacia el futuro: “Hice lo mejor que pude con lo que tengo (…) Hoy es un nuevo día y lo voy a poder hacer y cuando menos lo esperas vuelves a ver hacia atrás, pero es así es un paso a la vez (…) Estoy sacando fuerzas que no sabía que tenía. Mi plan perfecto hubiera sido tener las dos cosas a la vez, pero no pasa nada. Trato de ser una mujer lo más, yo no soy diferente a los demás”.

Mira: José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian la llegada de su bebé: “Nació el amor de nuestras vidas”