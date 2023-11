Elsa Aguirre con galardón en mano, pero sin departamento de Acapulco por el huracán Otis

Elsa Aguirre, actriz de cine de la época de oro, recibió un merecido homenaje en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México este 6 de noviembre, y recibió la medalla “Una vida en los escenarios” por más de 75 años de trayectoria, de manos de Marco Treviño, Secretario General de la Asociación Nacional de Actores. Llegó de sorpresa su hermana, la también actriz de la época de oro, Alma Rosa Aguirre.

La primera actriz, al inicio del homenaje, no pudo evitar la emoción de ver que había llegado su querida hermana, por lo que se levantó a abrazarla y besarla. Al respecto de este emotivo encuentro, expresó: “De pronto ver a mi hermana aquí. Yo pensaba irla a ver, pero nunca pensé que ella iba a salir de donde está para venir a verme. Muchas gracias mi Almita”.

Cabe señalar, doña Alma Rosa vive en La casa del actor desde hace varios años y llegó acompañada de la directora Yucita Furlong, así como de sus cuidadoras y estuvo al lado de su hermana durante el evento, en el que la sala estaba llena y mucha gente de pie, que no alcanzó lugar.

Liliana Carpio



La homenajeada lució hermosa con un vestido verde y comentó: “Agradezco a Dios todo lo que se me ha dado. Me conocí más. Todo lo que viví me fortaleció y cómo no voy a dar gracias, si tengo todo. Todo esto que recibo ahorita. Lo recibo con orgullo y bien. Agradezco a mis enfermeras, mi asistente Daysi, a Isabel que me maquilla. No me siento sola. Estoy acostumbrada a vivir sola. Por eso yo digo que los apegos y las dependencias no son muy buenos”.

Platicó con los medios de comunicación y comentó su pesar acerca de la devastación que dejo el Huracán Otis en Acapulco, donde tiene una propiedad: “Siento mucho lo que ha pasado en Acapulco. Perdí mi departamento con el huracán, pero ¿qué se hace? Voy a esperar a que yo pueda ir para allá y ver cómo está… Muchas personas han perdido su casa, las personas que están en el edificio también”.

Liliana Carpio



A pesar de que el fenómeno natural dejó muy afectado su departamento, confía que todo es para bien y lo material va y viene: “Pero como se los he dicho, nada vale la pena más que la vida. Con vida tienes todas las posibilidades y este Acapulco cumplió su ciclo, van a venir cosas hermosas en Acapulco”.

Además, también al homenaje acudieron el primer actor José Carlos Ruíz, quien le externó unas emotivas palabras, así como su admiración y varias personalidades como: Elizabeth Aguilar, Martha Ofelia Galindo, Emilia Carranza, Evangelina Martínez, José Luis Cordero “Pocholo”, su maestro, el gran Gurú Javier Ferrara y Enrique Gutiérrez, autor de su biografía próxima a salir, entre otros.