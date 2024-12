Esposo de Ana Brenda Contreras preocupado por el embarazo de la actriz tras fuertes caídas

Ana Brenda Contreras fue una de las personalidades que sorprendió con su participación en la más reciente temporada de ‘¿Quién es la máscara?’. La actriz dejó boquiabierto al público en el momento en que la desenmascararon y resultó estar debajo de ‘Ranastacia’.

Lastimosamente, Ana Brenda se convirtió en una de las eliminadas del reality, junto a ‘Tutupótama’ a quien dio vida Yeri MUA, a tan solo un paso de la gran final, la cual se celebró el pasado domingo 22 de diciembre. ¿Quién ganó?

Aunque no tuvo la oportunidad de competir en la última noche de la competencia, Ana Brenda se dijo muy orgullosa de su participación. Incluso, reveló algunos detalles de su experiencia. ¡Se enteró de que estaba embarazada en pleno reality!

Ana Brenda en ¿Quién es la máscara? resultó ser Ranastacia

/ Captura de pantalla

Te puede interesar: ¿Quién es la máscara? 2024: Todo sobre el ganador, los finalistas y los momentos más emocionantes

Ana Brenda anuncia su embarazo junto a Zacarías Melhem

Cabe recordar que, hace una semana, Ana Brenda compartió en sus redes sociales que está en la dulce espera de su segundo bebé junto a su esposo, Zacarías Melhem. Lastimosamente, el primero lo perdió hace tres meses.

Esta gran noticia, Ana la recibió mientras era parte de ‘¿Quién es la máscara?’, lo que causó preocupación, tanto a ella, como a su pareja.

No te pierdas: Ana Brenda Contreras anuncia que está embarazada nuevamente luego de haber perdido un bebé hace 3 meses

Zacarías Melhem, esposo de Ana Brenda, se preocupó por las caídas que sufrió en ‘¿Quién es la máscara?’

Lo anterior debido a que la actriz sufrió algunas caídas en su participación en dicho reality. Esto debido a la personalidad de ‘Ranastacia’, quien jugueteaba con el conductor, Omar Chaparro, así como con sus compañeros, en algunas ocasiones.

Por esta razón, Zacarías, su esposo, le pidió total precaución con su trabajo, dado que podría estar en peligro su salud y la de su bebé. Esta petición podría haber derivado en que la actriz tomara la decisión de revelar su identidad por su embarazo, pero su esposo le dijo que siguiera aunque con precaución.

Esposo de Ana Brenda Contreras habla de su participación en ‘Quién es la máscara’ / IG: @anabreco

“Habrán visto una o dos caídas por programa. Me tiraban 10. Nos tirábamos 10 veces. Entonces sí me dijo: ‘Por favor, ten cuidado’. Yo voy a hablar con todos mis compañeros y les voy a decir para que no me tiren, porque todo el tiempo me tiran y me decía: ‘No digas nada porque vas a salir del show’”, dijo en una transmisión en vivo.

Agregó: “Cuando ya se puso más duro, que fuimos más llevados tanto con Omar, como con ‘Tutupótama’ y ‘Cacahuate enchilado’, que ya andábamos bien llevados y que me tiraban, ya me dijo: ‘Por favor, ten cuidado porque todo el tiempo te están tirando’”.

Esposo de Ana Brenda Contreras habla de su participación en ‘Quién es la máscara’ / IG: @anabreco

Finalmente, Ana Brenda Contreras apuntó que todo salió bien y nada pasó a mayores. ¡Todo quedó en un susto! En este momento, está más que contenta por la llegada de su bebé.

Así lo dijo Ana Brenda Contreras: