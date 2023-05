Este actor de Televisa será el conductor de La Casa de los Famosos México

Pablo Chagra será el conductor digital de la versión mexicana de La Casa de los Famosos.

Hace poco se dio a conocer que TelevisaUnivisión produciría su propia versión La Casa de los Famosos México luego de adquirir los derechos del reality de Telemundo que recién terminó su tercera temporada.

Tras varias especulaciones, que afirmaban que Diego de Erice, Galilea Montijo y Odalys Ramírez serían los posibles conductores de esta producción, el actor Diego de Erice apareció en el programa Hoy de esta mañana para anunciar s su participación en La Casa de los Famosos México.

“Ya no puedo guardarme este secreto, todo mundo sabe que estrené en Junior, que estoy en novela, pero no saben esto, que voy a estar conduciendo La Casa de los Famosos México, no puedo decirles quien va estar, pero voy a nominar a alguien de Hoy para que entre”, comentó el también actor de Eternamente Amándonos.

El actor Diego Erice aseguró que nominará a alguien del programa Hoy para que entre a La Casa de los Famoso México. / Facebook: Diego de Erice

La versión mexicana del popular reality de Telemundo, dará inició el el próximo domingo 4 de junio de 2023 a las 20:30 hrs, mediante la señal del Canal de las Estrellas de Televisa.

Hasta el momento solo se ha confirmado a Diego de Erice y a Pablo Chagra como conductor digital de ‘La Casa de los Famosos México, la cual promete desatar la polémica al igual que lo ha hecho el exitoso reality de Telemundo.

El pasado 21 de abril, te dimos a conocer en TVNotas que una fuente cercana nos reveló que Paul Stanley, la cantante y actriz, Lorena Herrera, la conductora cubana, Raquel Bigorra, así como Manelyk, formarán parte de La Casa de los Famosos México.

Manelyk formó parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos. / Facebook: Manelyk González

Lo cierto es que Telemundo confirmo que habrá una cuarta temporada del reality La Casa de los Famosos, por lo cual ambas competirán en busca del mayor rating.