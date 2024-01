Exnovio de Paola Suárez cambia su versión, asegura que presuntamente ¡Ella lo quería m4t4r!

Luego de haber anunciado su compromiso, Paola Suárez fue hospitalizada de emergencia por las lesiones que supuestamente sufrío por haber sido golpeada por su prometido José de Jesús.

Si bien trascendió que, supuestamente, el compromiso matrimonial fue de mentira, imágenes de las lesiones de la influencer se hicieron virales por lo que inmediatamente sus amigas, Wendy Guevara y Evelyn, la defendieron dándole, además, su apoyo económico.

Al momento han surgido diversas versiones de lo que sucedió en la madrugada del 10 de enero. Sin embargo, nada ha sido certero aún. Tanto Paola Suárez como su ahora exnovio presentaron denuncias en el Ministerio Público.

Incluso, recientemente se reveló un video en el que la influencer se lanza del segundo piso hacia su camioneta para correr detrás de su entonces pareja, quien supuestamente le había robado dinero.

Captura de pantalla

El caso sigue dando de qué hablar, puesto que José de Jesús presuntamente, desde una cuenta de redes sociales bajo su nombre, lanzó sus más sinceras disculpas a Paola después de lo sucedido. No obstante, previo a que existiera más información sobre esta polémica, él dio su versión de los hechos.

Exnovio de Paola Suárez da su primera versión de los hechos

Recordemos que José habría sido declarado como prófugo luego de presuntamente haber agredido a Suárez. No obstante, él dio la cara a la prensa y declaró que acudió a las autoridades para también denunciar a la integrante de ‘las Perdidas’. Dijo que lo que se dice en redes sociales es falso.

“Los dos andábamos drog4dos, y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé. Al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara, porque yo no le pegué” José de Jesús, exprometido de Paolita Suárez

Jesús también negó haberla aventado del balcón, como se indicó inicialmente y explicó que no pudo ser así porque él ya se encontraba afuera. “Vive en una privada y cuando vino el guardia él vio cuando se aventó”.

Paola Suárez le manda fuerte mensaje a su ex / Instagram

Según el exnovio de 19 años, él podría probar lo que dice porque la influencer tiene cámaras en su casa.

Finalmente, dijo temer por su seguridad porque Paolita presuntamente lo habría am3nazado de mu3rte.

Novio de Paola Suárez presuntamente cambia su versión de los hechos

A través de Instagram, una cuenta con el nombre de José de Jesús Castro Carmona publicó diversos videos donde narra su versión. Negó que le quería robar dinero a la influencer. Más tarde, lanzó un mensaje en el que habría pedido disculpas a quien sería su prometida.

En esta ocasión comentó que lo que supuestamente dañó la relación fue haberla hecho “pública”, por lo que presuntamente la hizo responsable de las supuestas amenazas de mu3rt3 que ha recibido en redes sociales.

José de Jesús “Nuestro problema fue que nuestra relación fue pública y te hago responsable de las amenazas. No quieres que se enteren de que te dr0g4s y te desconectas. Me quisiste matar, que cuando yo me salí, tú te aventaste por el balcón. Yo jamás te pegué. Tú sola te heriste. Mi problema es no saber decir que no y por eso andaba bien mal contigo”.

Paola Suárez y su novio Jesús en la playa. / Captura de pantalla

Agregó: “Di la verdad o déjame hablar. Paola y yo estábamos en su casa tomando, después de haber regresado de la pedida de matrimonio. Los dos ya veníamos con unos tragos encima. Estábamos tan dr0g4d0s que ella me empezó a desconocer y todo el tiempo me decía: ‘¿Qué pasaría si yo te ah0rc0 y te mat0’. Entre mi alucine, decidí no prestarle atención a eso. Paola se empezó a molestar y me aventó un vaso en la cara”.

José de Jesús

Concluyó: “Los dos ya estábamos molestos y dr0g4dos. Todo se salió de control. Ella me ah0rcó y yo al tratar de salir de ahí la encerré en su casa y le aventé las llaves”.

Por su parte, Paola Suárez no se ha pronunciado respecto a estas supuestas declaraciones en redes sociales. Sin embargo, ella finalmente fue dada de alta del hospital.

Así lo dijo José de Jesús:

Novio de #PaolaSuárez asegura que ella lo quería M4TAR y cambia su versión de los hechos. #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol ☀️: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/hLpPHFMwuQ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 12, 2024

¿Cuál es el estado actual de salud de Paola Suárez?

Tras estar unos días hospitalizada debido a la presunta golpiza que vivió, un conductor de Telediario, que acudió a donde se encontraba la Perdida, reveló que Paolita Suárez habría salido del nosocomio pasadas las 10:00 am.

De acuerdo con lo dicho por el conductor, la influencer salió del hospital después de que los médicos señalaran que su ojo ya no corría peligro y que solo se encontraba inflamado. Además de que ya se le colocó una férula en la nariz y lo que resta del tratamiento ya lo podía seguir en su casa.