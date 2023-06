Fabiola Roudha, la catarsis sacó su mejor lado y ahora está en México para compartir su nuevo disco

Fabiola estará en varios estados de la República Mexicana como Guadalajara, Puebla, Hidalgo, Celaya y CDMX



Hace unos días platicamos con Fabiola Roudha, quien esta en nuestro país promocionando su más reciente material Un viaje en espiral donde sacó sus mejores y peores etapas para realizar este material.

En entrevista, la guatemalteca nos compartió como surgió este nuevo LP:

“Fue una etapa de mi vida donde todo estaba mal, había terminado mi relación de 7 años con quien también era mi productor, no se terminó el disco y fue como “y ahora que hago”, me acerque con otros productores y de lo que tenía hecho, resurgimos y salió todo esto, en verdad es el disco donde más me identifico y donde más expreso todo mi sentir”.

Fabiola ganó fama en realitys como Codigo Fama internacional y La Academia sexta generación

Para la cantante, hacer catarsis en este disco fue más allá de expresar sus emociones:

“Sentía que me pasaba una tras otra, porque además del tema amoroso, descubrí que gente cercana a mí me estaba robando entonces fue como un colapso, pero entendí que tenía que fluir, soltar todo y confiar en mi misma, y por eso fue como renacer, como lo dice el mismo disco, estar en un espiral de sube y baja”.

A Fabiola a quien recordamos por su paso en los realitys Código Fama internacional” y La Academia 6, el regresar cada vez a nuestro país es algo mágico:

“Siempre estoy yendo y viniendo de México, pero siempre he creído que todo llega en el momento adecuado y ahora a finales de este año, esperemos ya instalarnos en México para seguir creciendo. En Guate tengo ya una oficina que en conjunto con los de México se trabajará, estoy feliz por este paso que daremos”.

La cantante que ha compartido escenario con artistas como “Los Yonic´s y Daniela Romo recientemente, le gustaría seguir haciendo mancuerna con talentos mexicanos:

“Me encantaría hacer duetos con Carlos Rivera y Yuridia, quienes también salieron del mismo programa, y también con artistas como Gloria Trevi, Christian Castro y Yuri. Son grandes artistas pero mis sueños también son grandes”.

Fabiola estará en varios estados de la República Mexicana como Guadalajara, Puebla, Hidalgo, Celaya y CDMX donde dará conciertos y compartirá con sus fans, a su “familia” como ella misma los llama.