Familia de Rebecca Jones no estará presente en el homenaje de la actriz, asegura Ana Celia Urquidi

La amiga de Rebecca Jones, Ana Celia Urquidi reveló que las autoridades de Bellas Artes la dejaron en visto, por lo que su homenaje será en otro recinto.



Rebecca Jones, quien falleció el pasado 22 de marzo a los 65 años, tendrá un homenaje póstumo el próximo 10 de junio en el Teatro el Telón de Asfalto a las 6 pm.

El evento será organizado a petición de Rebecca Jones, quien pidió realizar este homenaje en el Teatro El Galeón que forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, sin embargo, Ana Celia Urquidi reveló que el INBA no le respondió.

“Rebecca no se lo merece, me pareció una grosería, porque es el INBA porque no puedo creer que el director de los teatros me había dejado en visto, primero me dijo que sí, todavía mandándole la invitación impresa, me dijo que no tenía ninguna confirmación y me dijo luego te hablo, a mí me molestó muchísimo”, dijo Ana Celia en entrevista a De Primera Mano.

Rebecca Jones pidió realizar este homenaje en el Teatro El Galeón que forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, sin embargo, Ana Celia Urquidi reveló que el INBA no le respondió. / Instagram: @la_rebeccajones

La actriz y amiga de Rebecca Jones denunció que la dejaron colgada con la organización, pues ya había pactado que fuera el 21 de mayo, sin embargo, cambiaron de sede para así cumplir los deseos de la primera actriz.

“Yo hubiera aceptado una negativa, pero decirme que sí haber encaminado a la prensa y el 10 de mayo decirme que no estaba confirmado el teatro y hasta el día de hoy no me ha dado respuesta, tuvimos que buscar otro teatro con las ganas, el amor y sentimiento”, dijo.

¿Por qué no estará la familia de Rebecca Jones en su homenaje póstumo?

“Mira no va estar, porque gran parte de la familia de Rebecca vive en Estados Unidos”, comentó Ana Celia Urquidi, quien no dejó claro si estará su ex Alejandro Camacho y su hijo Maximiliano.