Felipe Gil renunció a ser Felicia Garza, Marcos Valdés reacciona: “¡Qué horror! que vaya a un psiquiatra”

Luego de que se diera a conocer que Felicia Garza, como era conocida desde 2014, dejaría de ser mujer para volver a ser Felipe Gil, en TVNotas una persona cercana al compositor nos dijo que la situación ha estado tensa y triste porque lleva mucho tiempo solo y toda su familia se alejó.

Felipe Gil ha estado encerrado en su casa y no quiere ver a nadie e incluso ya dejó de lado su trabajo en la Sociedad de Autores y Compositores a pesar de que era su pasión.

“Está deprimido y solo, y no quiere que sus últimos días de vida sean así”, nos dijo la fuente. Esta situación es complicada porque Felipe luchó mucho para que se le viera como mujer trans.

Felicia Garza, el compositor regresa a ser Felipe Gil. / Fotos: Redes sociales

Mira: Felicia Garza, famosa cantante trans, retoma su identidad como hombre a los 83 años

Marcos Valdés arremete contra Felicia Garza por regresar a ser Felipe Gil

Platicamos con Marcos Valdés, sobrino de Felicia Garza quien opinó acerca de la decisión de la famosa de regresar a ser Felipe Gil y opinó que esto es una burla para la comunidad trans. “Qué horror, qué lástima que siendo un gran compositor, echó a perder su carrera burlándose de los transgénero. No se vale. Los transgénero merecen respeto. Se burló de ellos. Habló mal de todos nosotros (su familia) y ahora que regresó a ser Felipe Gil, yo le recomendaría que se fuera a un psiquiatra, a un hospital psiquiátrico, porque la verdad está mal. Tiene 85 años y se ve ridículo haciendo todo esto”.

El hermano de Cristian Castro también recordó que Felipe dejó sola a su hermana Rosa María Bojalil, aunque en su momento, Felicia dijo que Marcos la descuidó y provocó su muerte.

“Primero le faltó al respeto a toda la comunidad, a los transgénero les faltó al respeto. Es una burla… No tiene disciplina en su carrera y está faltándose al respeto... No fue a ver a mi mamá cuando estuvo gravísima y es su hermana carnal. No la fue a ver ni un día. El hospital estaba en Avenida Universidad y él vive (por ahí) y nunca la fue a ver. No fue a ninguna misa, se peleó con toda la familia. Está enfermo de la cabeza, me da mucha pena pero es una persona difícil”.

Mira: Imelda Miller recuerda enemistad con Felicia Garza tras perder en Festival OTI

Felipe Gil está deprimido, ¿Marcos Valdés podría hacer las paces?

La decisión de Felicia Garza a renunciar a su identidad como mujer fue porque su familia no la aceptó y ha estado alejada de ellos, por lo que cuestionamos a Marcos sobre si estaría dispuesto a ayudarle en medio de esta depresión, pero tajante comentó: “No, que ya no me falte al respeto, que no se meta conmigo, que yo lo que quiero es paz… Creo que lo que necesita es acercarse a Dios. Lo que tiene es una falta de Dios en su corazón, tremendo. No tiene a Dios en su corazón. Nada más que no se acerque a mí y que nos deje en paz, que le vaya bien y yo rezaré por él o por ella, ya no sé ni qué decir”.

Respecto a lo que nuestra fuente nos dijo acerca de que Felipe no quiere que sus últimos días sean solo y en depresión, Marcos comentó: “Mi mamá era mucho más joven y ya murió y ya se le murió una hija (a Felipe). ¡Ya basta! Ya que se deje de burlar de la gente. A los 85 años yo creo que ya está delirando y está pasando por un momento que no se lo deseo a nadie. Que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide y que le vaya muy bien”.

Y concluyó mencionando que en caso de que algo sucediera con Felipe, sí iría al último adiós de su tío a pesar de las diferencias que han marcado los últimos años de su relación:

“Yo creo que tal vez sí (iría a su funeral). Tampoco soy una persona mala, pero le deseo lo mejor, que Dios lo ayude a estar en paz. Ojalá vaya a ver a un psiquiatra, todos lo necesitamos, no es exclusivo de nadie. Nada más que me deje en paz, se lo ruego”.

No te pierdas: Hermano de Cristian Castro cree que el cantante cometió un “error” al reconciliarse con Mariela Sánchez