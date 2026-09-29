Fiestas de Octubre 2026: Artistas, fechas, boletos y todos lo que necesitas saber

Las Fiestas de Octubre están más que listas para volver a poner a Jalisco de fiesta. Este año, la tradicional celebración llegará a su edición número 61 con conciertos para todos los gustos, gastronomía, juegos mecánicos, artesanías, experiencias inmersivas y varias novedades que prometen sorprender a chicos y grandes.

Fiestas de Octubre 2026 / Redes sociales

En entrevista con TVNotas, Lorena Martínez, responsable de la organización de las Fiestas de Octubre, nos contó todos los detalles de esta edición, desde cuánto costará la entrada hasta quiénes serán los artistas que pondrán a cantar al público.

De acuerdo con ella, preparar una feria de esta magnitud requiere meses de trabajo y coordinación, especialmente porque Jalisco mantiene una agenda importante de eventos durante el año. “Los retos es que siempre tenemos el tiempo en contra”, reconoció.

Y es que además de las Fiestas de Octubre, la Agencia Estatal de Entretenimiento participa en la organización de otros eventos en Jalisco, como el Grito de Independencia, así como próximos festivales y celebraciones.

Lorena Martínez, responsable de la organización de las Fiestas de Octubre / Luis Pérez

¿Cuándo son las Fiestas de octubre 2026 y en dónde?

Lorena Martínez explicó que las Fiestas de Octubre no solo son una celebración para quienes viven en Guadalajara, sino una oportunidad para mostrar parte de lo que ofrece Jalisco a los visitantes.

Por eso, además de invitar al público a disfrutar de los conciertos y atracciones, pidió a quienes viajen desde otros lugares aprovechar su estancia para conocer la gastronomía, el mariachi y otros atractivos del estado.

“Los invitamos a vivir estas Fiestas de Octubre al estilo Jalisco, para que disfruten del tequila, del mariachi, de todo lo que tenemos en nuestro Estado para que se diviertan. Es una feria completamente familiar”, indicó.

Es así que del 2 de octubre al 2 de noviembre, el Auditorio Jalisco, antes conocido como Auditorio Benito Juárez, en Guadalajara, será el punto de reunión para quienes quieran disfrutar de un mes lleno de música y entretenimiento.

¿Qué actividades hay en las Fiestas de octubre 2026?

La feria contará con una amplia variedad de actividades para sus visitantes. Entre ellas habrá juegos mecánicos, gastronomía, bebidas, artesanías, exposiciones y experiencias inmersivas.

Fiestas de Octubre / Redes sociales

Lorena Martínez explicó que se instalarán alrededor de 400 locales, en los que participarán productores y expositores con mercancías y productos representativos de distintas regiones de Jalisco.

El recinto contará con aproximadamente 70 mil metros cuadrados para distribuir las diferentes experiencias.

Una de las principales novedades de las Fiestas de Octubre 2026 estará en La Canica Azul, espacio tradicionalmente enfocado en los niños.

Lorena adelantó que este año se contará con la Domósfera, integrada por dos estructuras geodésicas donde los visitantes podrán vivir una experiencia inmersiva. “Es una atracción completamente diferente y única en México”, aseguró.

“Vamos a tener la Domósfera, que es una esfera geodésica, bueno, son dos, donde la gente va a poder disfrutar de una experiencia inmersiva y los niños, pues como tradicionalmente lo hacen, van a concluir ahí, en este espacio, que es una atracción completamente diferente y única en México”, explicó.

Fiestas de Octubre, La Domósfera / Redes sociales

A esto se suma la renovación de la Casa del Terror, que será remodelada por primera vez en los últimos años, para disfrutar de sustos y gritos en esta temporada de Día de Muertos.

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En cuanto a la música, este año la organización buscó darle gusto a diferentes generaciones.

La cartelera incluye propuestas para el público infantil, como Picus y Lara Campos, además de Ha*Ash, uno de los grupos que, de acuerdo con Lorena, tradicionalmente consigue lleno en las Fiestas de Octubre.

También estarán El Tri, La Arrolladora y otros artistas de distintos géneros.